Samara Felippo relembra fotos com as filhas e faz pedido

Em suas redes sociais, Samara Felippo relembrou algumas fotos ao lado das filhas e fez um pedido para seus seguidores. Confira!

Em suas redes sociais, Samara Felippo sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de um milhão de seguidores.

Nesta sexta-feira, 4, a atriz postou várias fotos em que aparece ao lado das filhas Alícia, de 15 anos, e Lara, de 11, frutos do seu relacionamento com Leandrinho.

A famosa relembrou algumas imagens de quando as meninas eram bebês e todas as fotos possuem uma coisa em comum: são selfies.

Na legenda, Samara falou da dificuldade que muitas mães enfrentam de registrar um momento com os filhos e fez um pedido aos seguidores.

"Outro dia li a frase: Pai tem foto, mãe tem selfie. E fui olhar meu rolo de câmera… Quando avistar uma mãe tirando uma selfie sozinha com seu filho, com gentileza pergunte se ela quer um registro. São 15 anos das selfies mais cansativas e mais lindas da minha vida! Faz sentido para você, mãe? Me conta", escreveu ela na legenda da publicação.

Susto

"Mais uma vez dormindo no hospital. Mamy caiu de novo, mais uma cirurgia na coluna. Quebrou outra vértebra. Entrou agora na cirurgia e já já volta. Essa senhora anda muito desequilibrada. Ela caiu novamente. Lá para setembro do ano passado, ela fez a mesma cirurgia na coluna. Estava ótima, mas aí caiu da cama, bateu as costas no chão e quebrou. Por isso que eu digo malhem, façam musculação", disse ela.

Em seguida, a artista tranquilizou os fãs. "Fiquem tranquilos, está tudo bem. Ela está bem, está forte, na medida do possível. É uma cirurgia relativamente simples. Fortalecer músculos, suplementação para os ossos. Mamy não se exercitava, agora com 79 anos estamos vendo os prejuízos, mas vai ficar tudo bem".

Depois, Samara fez questão de mostrar a mãe após a cirurgia e agradecer pela equipe médica que cuidou dela. "Ela está bem, a cirurgia foi ótima", disse a famosa.

