Vale Tudo: Ivan deixará Raquel após plano sujo e casará com outra

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Ivan deixará relacionamento com Raquel e acabará se casando com outra após armações

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Ivan (Renato Góes) terá seu namoro com Raquel (Taís Araújo) acabado. Isso porque, ele e a cozinheira não vão se entender ao tentarem resolver o que farão com os dólares encontrados na mala que seria de Rubinho (Julio Andrade), mas era de Marco Aurélio (Alexandre Nero).

Como na versão original, o moço acabará se casando com Heleninha (Paolla Oliveira) por influência de Odete Roitman (Débora Bloch) e Maria de Fátima (Bella Campos). Nos próximos capítulos, as duas vilãs se juntarão e colocarão um plano maligno em prática para separar Ivan e Raquel.

Após roubar a mala de dólares sem a mãe saber, a alpinista social deixará Raquel achar que o culpado pelo sumiço seria Ivan. Em cenas previstas para o próximo dia 30, Odete ficará impressionada com o trabalho do personagem de Renato Góes e o efetivará. Além disso, ela o convidará para um jantar, já imaginando que ele seria um ótimo pretendente para sua filha.

Heleninha perceberá os planos da mãe, mas não ligará, pois, gostará do moço. Mais para frente, a bilionária o colocará em projetos culturais para aproximá-lo de sua herdeira. Nesse momento, Ivan já não estará mais com Raquel, porque o plano das malvadas terá sido colocado em prática.

Maria de Fátima rouba dólares de Raquel e sobra para Ivan

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Maria de Fátima (Bella Campos) aprontará contra Raquel (Taís Araújo) e sobrará para Ivan (Renato Góes). A alpinista social roubará a mala de dólares da mãe e o sumiço do dinheiro vai recair sobre o namorado da cozinheira.

Para quem não sabe, a vendedora de sanduíches pegará a mala que achava ser de Rubinho (Julio Andrade) e, na verdade, a mala foi trocada com a de Marco Aurélio (Alexandre Nero) quando ele pegou carona no jatinho do empresário para ir para Nova York. Saiba mais aqui!