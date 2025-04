Belo ganha declaração romântica da namorada: 'Nunca vou saber'

A influenciadora digital Rayane Figliuzzi usou as redes sociais nesta terça-feira, 22, para celebrar o aniversário do seu namorado, o cantor Belo

A influenciadora digital Rayane Figliuzziusou as redes sociais nesta terça-feira, 22, para celebrar o aniversário do seu namorado, o cantor Belo. Na publicação, ela compartilhou uma foto ao lado do companheiro e publicou sua primeira declaração de amor.

"Meu amor. Hoje é dia de celebrar a sua vida — e que privilégio o meu poder estar aqui, vivendo mais um capítulo dessa história linda que você escreve com tanto talento, coragem e verdade. Te admiro pelo homem que você é: justo, generoso e tão dedicado em tudo o que se propõe a fazer. Nunca vou saber como agradecer pela sorte de ter te encontrado nessa vida" , ela iniciou.

E complementou: "Desejo que esse novo ciclo te traga saúde, paz e ainda mais conquistas. Que os palcos sejam pequenos diante da grandeza do que ainda vem por aí. Eu sigo na primeira fila, sempre. Torcendo por cada passo, vibrando com cada conquista, te aplaudindo de pé. Obrigada por ser exatamente do jeitinho que você é. Por me fazer rir, pensar, crescer. E por deixar a vida mais leve só por estar perto. Feliz vida, amor. Te amo. Com carinho, Ray", encerrou.

Nos comentários, os internautas elogiaram o casal. "Lindos, meu Belo e minha Bela", disse um. "Geeeeeeente, que fotoooo! Lindos demais!!", escreveu outra. "O aniversário é dele, mas o presente é nosso: orgulho de ser fã do melhor", enalteceu uma terceira pessoa.

Belo surge em clima de romance com a namorada

Recentemente, os dois surgiram em clima de romance em uma foto na frente do espelho. "Te amo", escreveu Rayane, que mostrou que estava usando um vestido azul claro sem alças e decotado, enquanto o cantor escolheu uma calça creme e camisa preta. Nos registros, ela mostrou também momentos românticos do casal em um hotel, com direito a decoração especial no quarto, champanhe, e piscina privativa. Veja a foto compartilhada!

