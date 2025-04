Pai de famosos, ator de Roque Santeiro morreu após complicações de câncer no pulmão

Ator veterano da Globo que está no ar no canal Viva com a reprise de Roque Santeiro deixou legado para filhos artistas e morreu após luta contra o câncer

Nelson Dantas, que está no ar na reprise de Roque Santeiro (1985) no canal Viva como Beato Salú, morreu aos 78 anos em 2006, vítima de uma parada cardiorrespiratória decorrente de um câncer no pulmão. Com diversos trabalhos marcantes no teatro, o artista também deixou legado na família com os filhos Daniel Dantase Andrea Dantas, ambos famosos com carreiras consolidadas nas telas e palcos.

Longa trajetória

Na pele do enigmático Beato Salú, Nelson Dantas se tornou um dos ícones de Roque Santeiro, mas sua trajetória nas artes começou bem antes: foram quase seis décadas de dedicação ao teatro, cinema e televisão.

Nelson estreou nos palcos em 1948, numa adaptação de Coração Delator, de Edgar Allan Poe, feita por Lúcio Cardoso. A peça foi apenas o começo de uma carreira frutífera, que passou por montagens de Nelson Rodrigues e culminou em sua última aparição teatral em A Visita da Velha Senhora (2002), ao lado de Tônia Carrero.

No cinema, teve atuações premiadas, como em Cabaret Mineiro (1980), pelo qual recebeu o Kikito de Melhor Ator no Festival de Gramado, além de marcar presença em obras como Dona Flor e Seus Dois Maridos, O Que É Isso, Companheiro? e Lamarca.

Foi nos anos 1970 que seu rosto se tornou conhecido pelo grande público, quando estreou em Minha Doce Namorada, mas o verdadeiro sucesso veio como o fanático Beato Salú, personagem que colocou Nelson no imaginário coletivo dos brasileiros.

Legado artístico

Além da extensa filmografia e de papéis memoráveis, como o psicanalista de Barriga de Aluguel (1990) ou o Dr. Xavier de Força de um Desejo (1999), Nelson cultivou uma relação sólida com a família e com a profissão.

Casado com Ismênia Tunes Dantas desde 1952 até a morte dela, em 1999, criou os filhos Daniel e Andrea no ambiente das artes. Ambos seguiram seus passos e atuam na televisão e no teatro. Sua última participação em TV foi em Sob Nova Direção (2005), um ano antes de sua morte aos 78 anos.

O ator Nelson Dantas ao lado dos filhos, Daniel e Andrea - Reprodução/Facebook

