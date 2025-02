Daniel Rangel se desafia com personagem em Garota do Momento: 'Completamente diferente'

Daniel Rangel retorna às novelas com Garota do Momento; em entrevista à CARAS Brasil, o ator fala sobre este projeto e celebra conquistas na carreira

Após sucesso em Família é Tudo, Daniel Rangel (29) marca seu retorno às novelas da Globo com Garota do Momento. Suas primeiras cenas na trama das seis estão com previsão de ir ao ar ainda neste mês de fevereiro. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator detalha sobre seu personagem e abre a intimidade ao falar dos próximos projetos na carreira.

A participação de Rangel em Garota do Momento promete movimentar a novela das seis! Cássio Cavalcante chega na história e fará par romântico com Beatriz (Duda Santos), o personagem vai agitar ainda mais o triângulo amoroso entre a protagonista, Beto (Pedro Novaes) e Bia (Maisa Silva). Daniel adianta.

"O Cássio é um ator muito famoso dos anos 50 [...] Ele é muito vaidoso, acha que já sabe tudo e tem vários truques pra manter a fama de galã das multidões com suas várias fãs! Gravei as primeiras cenas com Duda, Pedro, Sérgio e Maisa, estou bem animado! É um personagem completamente diferente de todos que eu já fiz", declara.

Daniel é assumidamente noveleiro e por isso aceitou na hora o convite para participação em Garota do Momento. O ator exalta o enredo da novela e celebra parceria com Natália Grimberg, diretora da trama, com quem trabalhou em Malhação (2017).

"Está sendo uma honra e uma responsabilidade entrar numa novela tão linda, que tá sendo contada brilhantemente, com muita sensibilidade e com todos os temperos que uma novela precisa ter! [...] Personagem ser maravilhoso e completamente diferente de tudo que eu já fiz até hoje, como ator não tem nada mais desafiador e estimulante que isso… Sou noveleiro e estou vidrado nessa novela desde o primeiro capítulo!", afirma.

'FORA DA MINHA ZONA DE CONFORTO'

Daniel Rangel, para além de Garota do Momento, também se prepara para o longa Pele de Rinoceronte, onde dividirá a cena com Débora Falabella (45). Ele ainda não pode dar muitos detalhes sobre, mas afirma estar bastante empolgado.

"Esse é um projeto que to bastante animado para começar, ainda não posso falar muita coisa, mas o filme tem uma história muito forte que acho que vai tocar muita gente! Eu faço um jornalista meio frustrado com a profissão que começa a trabalhar com a personagem da Débora, também jornalista, mas bem sucedida", confessa.

Recentemente, Rangel foi bastante elogiado pela seu desempenho em Família é Tudo, onde interpretou o nerd Guto. O ator relembra este projeto e avalia estar em uma fase de amadurecimento e se desafiando na carreira.

"Me sinto muito sortudo por estar sempre em bons projetos ao lado de pessoas incríveis que me inspiram e me estimulam como artista! Acho que é uma fase de mais amadurecimento, de me arriscar mais em papéis diferentes, fora da minha zona de conforto. Estou muito feliz com todas as oportunidades que estou tendo, amo todas as jornadas que fiz até hoje e sempre estou ansioso para saber qual será a próxima", finaliza o ator Daniel Rangel.

Leia mais em: Daniel Rangel confessa expectativa sobre final de Guto e Lupita: ‘Muito curioso’

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: