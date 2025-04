Leandro Lima acerta retorno à Globo com personagem em novela das nove

A CARAS Brasil apurou que Leandro Lima retorna à Globo após um período de dois anos; o convite teria vindo da própria autora da trama

Após roubar a cena como um dos galãs da novela Terra e Paixão (2023), Leandro Lima (43) está de volta às novelas da Globo. Segundo fontes da CARAS Brasil, o ator assinou contrato para reforçar o time de Vale Tudo , atual novela das nove da Globo.

Leandro Lima recebeu o convite da própria autora da trama, Manuela Dias (47), junto com a direção do remake. A informação é que o ator assinou contrato nesta segunda-feira, 21, e já começa a gravar suas primeiras cenas na próxima semana.

Apesar deste cenário, as fontes da CARAS Brasil reforçaram que ainda não se sabe qual o personagem de Leandro Lima no remake de Vale Tudo. O ator vem emplacando diversos sucessos na carreira e deve ajudar a elevar a audiência do novela

A CARAS Brasil procurou a Globo para responder sobre o assunto, mas não obteve retorno até a finalização desta reportagem. O canal de comunicação segue em aberto e o texto será atualizado caso o contato seja retornado.

OUTRA PESSOA TAMBÉM É BASTANTE AGUARDADA

Após dias da estreia do remake de Vale Tudo, muita gente se pergunta quando Odete Roitman (Débora Bloch) aparecerá na trama. A vilã da novela icônica tem data marcada para aparecer e não será em qualquer dia, pelo contrário, o dia escolhido pela Globo tem significado pela emissora.

Segundo informações divulgadas pela Globo, a personagem surgirá no capítulo 24, no dia 26 de abril , coincidindo com as comemorações de 60 anos da empresa. Isso será em um sábado e se o roteiro da primeira versão for seguido, Odete aparecerá primeiro em uma ligação para Celina (Malu Galli).

