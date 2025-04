Vale Tudo: Saiba como será a primeira recaída de Heleninha

Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, da Globo, Heleninha vai sofrer uma recaída ao ser obrigada a enfrentar a pessoa de quem mais tem medo na vida

Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, da Globo, Heleninha (Paolla Oliveira) vai sofrer uma recaída. Viciada em bebida alcóolica, ela passou alguns meses em uma clínica de reabilitação e está em fase de adaptação a sua nova rotina. Porém, ela ficará desestabilizada com a chegada de uma personagem e voltará a beber.

Nas cenas, Heleninha fica abalada ao ver que sua mãe, Odete Roitman (Debora Bloch) está de volta ao Brasil. Ela fica aflita e nervosa ao ver as malas da mãe. Com isso, ela não consegue resistir e volta a beber.

Quando a mãe reaparece na mansão e reclama da troca dos móveis, Heleninha surge bêbada na sala de estar e choca a todos. A família fica decepcionada com a recaída da herdeira. Odete fica irritada ao ver a filha bebendo de novo, já que todos tinham dito que Heleninha estava bem novamente, e faz várias críticas para a filha. Com toda a confusão, Heleninha vai para cima de Odete para brigar com ela e é segurada pelo irmão.

As cenas vão ao ar a partir de segunda-feira, 28 de abril.

Confira os resumos da novela Vale Tudo para o período de 22 a 26 de abril:

Capítulo 20 - Terça-feira, 22 de abril

César pede uma carona a Marcondes para o Rio. Heleninha fica aliviada ao saber que Tiago está com Cecília e Laís. Aldeíde conta a Ivan sobre Rubinho. Renato fica arrasado ao saber de Rubinho. Tiago se nega a contar para Heleninha o que o fez fugir. Fátima pede ajuda a César para conquistar Afonso, a fim de que ambos possam usufruir do dinheiro da família Roitman. Marco Aurélio e Freitas descobrem que a mala com os dólares desapareceu.

Capítulo 21 - Quarta-feira, 23 de abril

César e Maria de Fátima tentam abrir a mala que o modelo roubou quando desembarcou do jatinho. Marco Aurélio desconfia de Marcondes. Consuelo avisa a Ivan que Marco Aurélio não olhou seu projeto para a compra de aeronaves chinesas. Helena diz a Ana que se sente incapaz de ajudar Tiago. Raquel desconfia de Gilda. Daniela conta a Consuêlo que desconfia de que Gilda esteja roubando Raquel. Renato procura Raquel para oferecer ajuda. Marcondes conta a Marco Aurélio que deu carona a César e que talvez ele tenha trocado a mala por engano. Maria de Fátima e César se surpreendem com o conteúdo da mala roubada.

Capítulo 22 - Quinta-feira, 24 de abril

Maria de Fátima e César acreditam que a mala era de Rubinho. Daniela ajuda Raquel a arrumar os pertences de Rubinho e encontram sua mala. Marco Aurélio demite Marcondes e manda Freitas procurar César. Maria de Fátima se aproxima de Afonso. Renato sugere que Leila concorra ao cargo de secretária em sua agência. Marco Aurélio contrata o detetive Gervásio para encontrar César. Maria de Fátima e César fazem planos para separar Afonso e Solange. Raquel e Ivan conversam sobre Gilda. Tiago aceita o pedido de desculpas de Marco Aurélio e avisa ao pai que ficará na casa de Celina. Luciano avisa a Ivan que seu projeto foi aprovado. Daniela avisa a Raquel que Maria de Fátima está na casa de Rubinho. Raquel vai ao encontro de Maria de Fátima.

Capítulo 23 - Sexta-feira, 25 de abril

Maria de Fátima rejeita o dinheiro do seguro de vida e a mala de Rubinho. Gilda confessa que roubou Raquel e agradece pela segunda chance. Marco Aurélio se apossa da ideia de Ivan sobre a compra das aeronaves chinesas. Gervásio invade a casa de César e o ameaça. Solange faz as pazes com Afonso e promete viajar com ele. Gervásio avisa a Marco Aurélio que tem certeza de que César não sabe nada sobre os dólares. Maria de Fátima, com a ajuda de César, Olavo e um hacker, acessa o computador de Solange. Solange fica desesperada quando percebe que o arquivo do projeto que fez sumiu. Raquel promete a Ivan que resolverá o despacho da mala de Rubinho.

Capítulo 24 - Sábado, 26 de abril

Afonso briga com Solange depois que ela o avisa que não poderá viajar. Marco Aurélio promete a Tiago que regularizará sua guarda com Heleninha. Maria de Fátima sabota Solange. Poliana faz uma proposta a Raquel, e Ivan a incentiva. Poliana avisa a Raquel que eles ganharam a concorrência do restaurante. Raquel alerta Ivan sobre um acidente com uma aeronave da TCA. Marco Aurélio teme a repercussão da notícia do acidente. Heleninha fica apavorada ao ver as malas de sua mãe na casa de Celina. Odete avisa a Celina que em breve chegará ao Brasil.

