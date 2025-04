Jair Bolsonaro mostra como está sua cicatriz e atualiza estado de saúde após cirurgia

O ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro segue internado na UTI de um hospital em Brasília após uma cirurgia de 12 horas na região abdominal

O ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro continua internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital em Brasília, no Distrito Federal, após uma cirurgia de 12 horas na região abdominal. E nesta terça-feira, 22, ele mostrou como está sua cicatriz na barriga e atualizou seu estado de saúde.

Na publicação, ele compartilhou uma foto em que aparece sem camisa deitado na cama do hospital, na qual foi possível ver a cicatriz em sua barriga. Na legenda, ele contou como está sua recuperação e disse que continua se alimentando através de uma sonda.

"Permaneço na UTI, após uma semana da última cirurgia, surgindo os primeiros sinais efetivos de movimentação intestinal. Processo esperado depois de mais de 12 horas de manuseio invasivo local, seguindo em jejum oral e recebendo nutrição parenteral exclusiva", disse.

E complementou: "A fisioterapia motora e as medidas de reabilitação vêm sendo intensificadas para “reavivamento” dos órgãos envolvidos e recuperação muscular. Os médicos persistem para que não recebamos visitas evitando que a fala contínua possa trazer dilatações abdominais e retardem o processo de recuperação, e no momento não há previsão de alta da UTI".

Veja a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jair M. Bolsonaro (@jairmessiasbolsonaro)

O que aconteceu com Bolsonaro?

Vale lembrar que Jair Bolsonaro foi internado após passar mal na última sexta-feira, 11, na cidade de Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte. Ele foi levado a um hospital da cidade e, após receber os primeiros atendimentos, foi transferido de helicóptero para o Hospital Rio Grande, em Natal.

Em seguida, ele foi levado para um hospital particular em Brasília e passou por uma nova cirurgia no último domingo, 13, após apresentar um quadro de obstrução intestinal. A cirurgia realizada – uma laparotomia exploradora – tem o objetivo de liberar aderências intestinais e reconstruir a parede abdominal. Em entrevista à CARAS Brasil, a médica clínica geral Manoela Souza comentou o diagnóstico do político. Leia aqui!

Veja também: Jair Bolsonaro mostra sua recuperação após cirurgia de 12 horas: 'Sem desistir'