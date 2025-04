Laura Neiva exibe momento cheio de amor com a filha caçula; veja

Após ser fotografada com a filha caçula dormindo, Laura Neiva exibe momento com a bebê e encanta ao mostrar um pouco de sua maternidade

A atriz Laura Neiva encantou ao postar um momento cheio de amor com sua filha caçula, Ana, de cinco meses. Nesta terça-feira, 22, a famosa compartilhou um registro que fizeram delas dormindo e compartilhou um pouco de sua maternidade.

Fazendo o descanso com a herdeira ao lado, a esposa de Chay Suede surgiu amamentando a menina no momento. Laura Neiva então mostrou como é forte a conexão entre elas e emocionou com a imagem cheia de significados.

"Duas gatinhas sonolentas", disse ela na legenda. Nos comentários, os internautas admiraram a dupla. "Essa foto transmite paz! A maternidade é linda sim", falaram. "Essa foto é puro suco da dor e delícia que é maternar", escreveram outros.

Ainda nos últimos dias, Laura Neiva compartilhou fotos da filha caçula e de seu filho do meio, José, de três anos. Além deles, os atores são pais da primogênita, Maria, de cinco anos. Recentemente, a mais velha ganhou uma festa de aniversário com tema autêntico.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Laurão (@neivalaura)

Laura Neiva se derrete ao comemorar o aniversário do filho

Laura Neivaencantou os seguidores das redes sociais ao comemorar o aniversário de seu filho, José. O menino, fruto de seu casamento com o ator Chay Suede, completou três anos em novembro.

Para comemorar a data especial, a atriz compartilhou em seu perfil oficial no Instagram uma sequência de cliques inéditos do herdeiro. Nas imagens, José aparece fazendo caras e bocas, além disso, ele também surgiu fantasiado como o Homem-Aranha.

Ao dividir os cliques encantadores, Laura se declarou para o filho. "Meu amor, você me emociona com seu jeitinho tão carinhoso. Eu amo ser sua mãe, que orgulho eu tenho de você, meu bebê, que hoje completa 3 anos! Viver com você é meu melhor presente. Viva o Zezé! Te amo, mamãe", se derreteu a mamãe coruja na legenda. Veja as fotos aqui!