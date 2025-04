Globo cria força-tarefa nos bastidores de Vale Tudo, diz colunista

Colunista aponta supostas ações da Globo para superar o climão nos bastidores de Vale Tudo entre Cauã Reymond e Bella Campos

Desde que surgiram os rumores de climão entre Cauã Reymond e Bella Campos nos bastidores da novela Vale Tudo, a TV Globo não se pronunciou sobre os boatos. Porém, de acordo com o colunista Alessandro Lo-Bianco, do site IG, a emissora criou uma força-tarefa para resolver a situação.

De acordo com o colunista, a emissora tem o objetivo de reorganizar as gravações para que as cenas entre Cauã e Bella sejam concentradas no mínimo de atrito possível e até com a possibilidade de dublês em momentos mais quentes.

O canal também teria a preocupação de evitar algum embate que ultrapasse os limites dos estúdios e possa prejudicar a imagem dos artistas. O colunista apontou que a Globo criou uma força-tarefa para ser de mediação e monitoramento das gravações para que tudo seja feito com profissionalismo. A intenção é contornar o impasse e reestabelecer as gravações em prejudicar o produto final.

Bella Campos esteve na Globo nesta terça-feira

O nome da atriz Bella Campos esteve nas manchetes nos últimos dias por causa da polêmica sobre os bastidores da novela Vale Tudo, da Globo. Ela teria entrado em atrito com o ator Cauã Reymond e até feito uma reclamação formal dela para a emissora. Depois dos rumores de que as gravações foram canceladas na semana passada e do feriadão, a artista voltou a ser vista nos estúdios da Globo.

Nesta terça-feira, 22, Bella foi fotografada pelos ex-ginastas Diego Hypolito e Daniele Hypolito. Na foto, ela apareceu com um vestido marrom e chinelos, além de exibir um sorrisão para a foto.

A imagem foi feita enquanto os ex-BBBs se preparavam para acompanhar a grande final. “Olha só quem encontramos por aqui! E Vale Tudo pelo nosso close, né?”, brincou Diego ao compartilhar a foto.