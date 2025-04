BBB 25: quanto Renata ganhou? Além do prêmio milionário, veja tudo que ela conquistou

A sister Renata é a campeã do BBB 25, da Globo. Além do prêmio milionário, a bailarina também acumulou outras conquistas ao longo do confinamento

A sister Renata é a campeã do BBB 25, da Globo. Ela conquistou o primeiro lugar na grande final do reality show após disputar a votação contra Guilherme e João Pedro. Além do prêmio milionário, a bailarina também acumulou outras conquistas ao longo do confinamento.

Renata levou para casa o prêmio de R$2,720 milhões e é a mais nova milionária da área. Ela também conquistou um carro avaliado em cerca de R$ 265 mil (a partir) e um apartamento no valor de R$ 260 mil. Além de R$ 35 mil em prêmios e dinheiro. Com isso, o programa rendeu a ela cerca de R$ 3,280 milhões. As informações são do jornal Extra.

Renata entrou no reality show como dupla da bailarina Eva, sua amiga de infância. No entanto, Eva foi eliminada algumas semanas antes da grande final. Ao longo do confinamento, Renata enfrentou seis Paredões, venceu uma Prova do Líder, conquistou uma vez o colar do Anjo e também precisou cumprir o Castigo do Monstro em uma ocasião.

Em uma votação que envolveu todos os participantes, ela foi escolhida para participar de uma dinâmica inédita no programa: a Vitrine do Seu Fifi. Na dinâmica, Renata foi colocada em uma espécie de “vitrine de shopping”, onde teve acesso a dicas do público externo. Ao retornar para a casa, voltou com informações que transformaram sua postura no jogo.

O que Renata vai fazer com o prêmio milionário?

Em entrevista dentro do BBB 25, Renata contou quais são seus planos com o dinheiro que ganhou. “Com certeza eu vou ajudar quem está próximo de mim, minha família. Principalmente dar uma casa para a minha mãe, é a primeira coisa. Segunda coisa é melhorar minha pontuação do Serasa. E, com certeza, ajudar a Eva, né? A gente está junta no ruim, quanto mais no bom”, afirmou.

