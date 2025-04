Rodrigo Fagundes se despede de Volta por Cima: ‘Mistura de melancolia com dever cumprido’

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Rodrigo Fagundes fala da reta final de Volta por Cima e de suas referências do cinema para compor o divertido Gigi

Volta por Cima chega ao fim no próximo sábado, 26, para dar lugar a nova novela das sete da TV Globo, Dona de Mim, que estreia no dia 28 de abril. Faltando apenas quatro dias para o último capítulo da trama de Claudia Souto, a CARAS Brasil conversou com o ator Rodrigo Fagundes (54), que deu vida ao divertido e doce Gigi no folhetim. O artista fala, entre outras coisas, da saudade que já sente deste seu último trabalho na telinha e relembra momentos inesquecíveis vividos em cena.

“Gigi ficará para sempre nas minhas melhores lembranças, por tudo que ele representa: sua liberdade, seu modo de ver a vida, as transformações sofridas (...) Tudo foi muito completo e saboroso de fazer”, destaca Rodrigo, que chamou a atenção do público não só pela personalidade excêntrica e desvairada de seu personagem, mas por sua elegância tirada de referências do cinema, mostradas ao longo da história.

“Ele é um liquidificador de divas. A partir do momento que entendi o personagem, procurei fazê-lo sempre com muita verdade e temperando com essas referências tipo Scarlet O Hara (E o vento levou) Clodovil, Maggie Smith (Downton Abbey) e várias divas do cinema dos anos 1950. Percebi que dava para brincar com os trejeitos, risadas, comportamentos. E com muito charme, fui acrescentando ao personagem. Me estimulou ainda mais a fazer, pois a cada cena eu trazia uma lembrança”, conta.

O ator Rodrigo Fagundes como Gigi em Volta por Cima - Foto: Arquivo Pessoal

CLIMA NOS BASTIDORES E SAUDADES

Questionado sobre como está o clima nos bastidores de Volta por Cima nessa reta final, ele destaca: “Mistura de melancolia com dever cumprido. Elenco, equipe (...) Tudo fluiu tão bem que nem sentimos o tempo passar. Fomos felizes e sabíamos”.

O ator ainda revela do que mais vai sentir saudade. “Além das cenas deliciosas de Gigi, os bastidores. Eu sou feliz no meu trabalho e procuro propagar isso. Nessa, tive sucesso, pois todos estavam dispostos a tornar a novela um sucesso e, realmente, sem modéstia, esse sucesso veio com tudo”, diz.

O artista entrega o que mais aprendeu com o projeto e com o filho de Belisa (Betty Faria) e Rodolfo (Jose de Abreu), e sobrinho de Joyce (Drica Moraes). “Gigi é corajoso, livre, impetuoso, o que me deu muita vontade de sempre saber dosar esses sentimentos. Erra, ofende, ama, sofre, celebra. É um personagem muito bem escrito, cheio de camadas. Busquei sempre trazer sua verdade e acho que conseguimos fazer muitos gols nessa jornada”, pontua.

Gigi ganhou o coração do público. Tanto é que Rodrigo recebe muito carinho por onde passa e nas redes sociais. “E por todo tipo de gente, desde a primeira semana da novela. Como Gigi era falido, num vôo para São Paulo, as comissárias brincaram comigo me dando biscoitinhos para levar para o café da família (risos). Nas redes sociais, o retorno é imenso também. As senhorinhas pediam para perdoar a Belisa e ficar com o Bernardo (Bruno Fagundes). O público gay amava o estilo e as tiradas do Gigi. A amizade com a Roxelle (Isadora Cruz) também foi ponto alto”, salienta.

A novela chega ao fim, mas as amizades vão ficar para sempre. “Além de amigos que já tinha, como Guilherme Weber e Bruno Fagundes, fiz amizades que saltaram dos corredores da emissora para a vida. Betty Faria foi uma amiga que fiz e que vou levar para sempre comigo. Isadora Cruz, Lelle também. São jovens atrizes cheias de talento e, sobretudo, com disponibilidade de troca. Diria que esse elenco todo dá vontade de levar para casa. Foi um ano maravilhoso. E esse entrosamento nosso passou para quem estava em casa. Foi uma novela de atores que vêm do teatro na sua maioria, veteranos da TV com espaço merecido; e os mais jovens se ligaram nisso e se conectaram no processo, tornando tudo realmente um equilíbrio entre trabalho e prazer”, reflete o artista.

Rodrigo Fagundes fez uma participação na série Pablo e Luisão, do ator e humorista Paulo Vieira (32), onde poderá ser visto na TV novamente. “Deve sair esse semestre ainda. Adorei fazer. Tenho pensado agora em focar em projetos para o teatro”, finaliza o ator.

