Tieta: Relembre quais atores da novela de sucesso já morreram

A novela 'Tieta' será reprisada nas tardes da TV Globo a partir do dia 2 de dezembro; relembre os atores que já morreram

Os fãs da teledramaturgia brasileira poderão rever a clássica novela 'Tieta' novamente! Exibida originalmente em 1989, a trama escrita por Aguinaldo Silva, Ricardo Linhares e Ana Maria Moretzsohn, será reprisada e retornará à grade da TV Globo a partir da próxima segunda-feira, 2 de dezembro.

Considerada uma das novelas de maiores sucessos, 'Tieta' traz ao público a oportunidade de rever personagens marcantes como Perpétua, Osnar, Leonora, Amorzinho e a própria protagonista da história, interpretada por Betty Faria.

Com o retorno do folhetim, que tal relembrar quais atores do elenco já morreram? Confira a lista abaixo:

Sebastião Vasconcelos

O ator Sebastião Vasconcelos, intérprete de Zé Esteves, faleceu em 2013, aos 86 anos, vítima de choque séptico e parada cardiorrespiratória. Em 'Tieta', o ator interpretou o pai da protagonista e saiu de cena no capítulo de número 85.

Sebastião Vasconcelos - Reprodução / TV Globo

Yoná Magalhães

A atriz Yoná Magalhães morreu em 2015 no Rio de Janeiro, aos 80 anos, vítima de insuficiência cardíaca. Na trama, ela viveu Tonha, esposa de Zé Esteves, que após a convivência com Tieta, sua enteada, mudou o visual e se empoderou.

Yoná Magalhães - Renato Rocha Miranda / TV Globo

Françoise Forton

A inesquecível atriz Françoise Forton faleceu aos 64 anos em janeiro de 2022 após lutar contra um câncer. Em 'Tieta', a artista interpretou Helena, uma personagem fria e calculista que rivalizava com Leonora (Lídia Brondi).

Françoise Forton - Reprodução / Instagram

Marcos Paulo

O ator e diretor Marcos Paulo, que deu vida ao personagem Arturzinho, faleceu em 2012, aos 61 anos, vítima de embolia pulmonar. Além de ‘Tieta’, ele esteve em grandes sucessos como 'Dancin' Days' (1978) e 'Roque Santeiro' (1985).

Marcos Paulo - Reprodução / João Miguel Júnior / TV Globo

Armando Bógus

O ator Armando Bógus, que viveu o personagem Pires em 'Tieta', faleceu em 1993 aos 63 anos, vítima de leucemia. Na época, ele ficou internado por dois meses tratando a doença, mas não resistiu.

Armando Bógus - Reprodução / TV Globo

Miriam Pires

A atriz Miriam Pires morreu aos 77 anos em 2004, em decorrência da toxoplasmose que atingiu o cérebro. Na época, ela estava no elenco de 'Senhora do Destino' e vivia a governanta Dona Clementina. Já em 'Tieta', a artista viveu Dona Milú.

Miriam Pires - Reprodução / TV Globo

Cláudio Correa e Castro

O ator Cláudio Correa e Castro, intérprete do Padre Mariano, faleceu em 2005, aos 77 anos. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos, decorrente de complicações de uma cirurgia cardíaca realizada no mesmo ano.

Leia também: Vale Tudo: Saiba a idade dos atores do remake e do elenco original da novela