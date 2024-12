Tieta existiu na vida real? Saiba história por trás da personagem da novela

Tieta (1989) voltou ao ar no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo. E uma cafetina teria servido de inspiração ao livro que deu origem à novela da Globo

Uma das novelas mais famosas da televisão brasileira, Tieta (1989) voltou ao ar no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo. A protagonista, interpretada por Betty Faria, nasceu no livro Tieta do Agreste, de Jorge Amado (1912-2001), que inspirou o folhetim. E o escritor buscou inspiração em fatos da vida real.

A história começa quando Tieta, que é interpretada por Claudia Ohana na primeira fase, é expulsa da cidade pelo pai, Zé Esteves (Sebastião Vasconcelos), que se revolta com o comportamento liberal da jovem. Após a humilhação, ela recomeça a vida em São Paulo.

25 anos se passam e Tieta, que passa a ser interpretada por Betty Faria, reaparece em sua antiga cidade rica, exuberante e decidida a se vingar das pessoas que a maltrataram. Na reta final da trama, descobre-se que ela fez fortuna como prostituta e, depois, como cafetina em São Paulo.

Uma reportagem da Folha de S.Paulo de setembro de 1994 revelou que a história de Tieta do Agreste surgiu durante uma viagem de Jorge Amado, em 1974, para visitar um primo na cidade de Assis, interior de São Paulo. Foi nesse local que ele conheceu a mulher que inspirou a criação de Tieta.

Durante a sua viagem, Jorge Amado teria visitado a casa de Antonieta, uma famosa cafetina da região, em 1974. O livro Tieta do Agreste foi lançado em 1977, no mesmo ano em que a mulher faleceu. A adaptação para a televisão, por sua vez, foi exibida pela Globo entre 1989 e 1990.

Segundo fontes da reportagem de 1994, Antonieta era uma mulher bondosa que não explorava as prostitutas que trabalhavam para ela. Seu lucro vinha principalmente do bar e do aluguel de quartos para os fregueses, enquanto as as mulheres ficavam com o valor que cobravam pelos seus serviços.

Em recente entrevista à CARAS Brasil, o ator Cassio Gabus Mendes confessou a importância de Tieta em sua carreira: "Anos de ouro". Na trama, ele interpretava Ricardo, o sobrinho da personagem principal.

Quais atores de Tieta já morreram?

