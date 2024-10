Thardelly Lima se despede de No Rancho Fundo: 'Como se fosse quarta-feira de cinzas'

Em entrevista à CARAS Brasil, Thardelly Lima dá detalhes da reta final de No Rancho Fundo e diz quais são os próximos planos com o fim da novela

Na reta final de No Rancho Fundo (Globo), Thardelly Lima (42) enfrenta um processo menos doloroso para se despedir pela segunda vez de Vespertino —papel que interpreta desde Mar do Sertão (2022-2023). Agora, o ator torce pela redenção do personagem e, fora das telinhas, assegura que já desenvolve novos planos para a carreira.

"É como se fosse uma quarta-feira de cinzas. Lembra daquele último dia de aula? Que todo mundo tira foto, assina a camisa um do outro, é por aí. Mas a despedida, dessa vez, foi menos dolorosa porque o ciclo fechou, ele terminou em paz e com um enredo riquíssimo", começa o artista sobre o fim de No Rancho Fundo , em entrevista à CARAS Brasil.

Thardelly celebra a oportunidade de o público conhecer mais sobre a história do agiota, que terminou Mar do Sertão preso e solitário. Agora, ele sabe que, na verdade, se chama Laércio Oliveira, viveu um romance com Tia Salete (Mariana Lima) e ainda descobriu ser pai de Margaridinha (Heloísa Honein).

"Nesse final teremos um Vespertino verdadeiramente arrependido, mais sensível, delicado e amoroso! Acho que ele vai se preparando para sua grande redenção", aposta o ator, que assegura não pensar em tirar férias por enquanto, e sim, continuar trabalhando.

Ele voltou a circular com o monólogo Suçuarana, resultado de seu mestrado em Teatro pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). De acordo com Thardelly, o espetáculo une as narrativas tradicionais de caçadores ao universo de narrativas com insiparação nas relações entre homens e feras, e os significados políticos, sociais, culturais e históricos delas.

"Artista não descansa, não tem como parar minha mente e nem os boletos. Ainda não posso me dar ao luxo de tirar férias", completa o ator. "Costumo dizer que minhas férias são os finais de semana quando dá para ir ali na quadra da mangueira, no samba da renascença, no Adônis em Benfica."

