Eduardo Moscovis avalia futuro de personagem em No Rancho Fundo: 'O que ele vai fazer?'

Na última segunda-feira, 05, a TV Globo recebeu jornalistas na abertura de gravações nos estúdios Globo. A CARAS Brasil marcou presença e conversou com Eduardo Moscovis (56), ele é um dos destaques de No Rancho Fundo, novela das seis da emissora, onde interpreta Quintino Ariosto. O ator avalia futuro de personagem na trama: "O que ele vai fazer".

O Coronel Ariosto é o grande vilão de No Rancho Fundo, um dos seus objetivos é roubar o dinheiro conquistado por Zefa Leonel (Andrea Beltrão). Com o desenrolar da trama, o personagem acaba se encantando por ela, mas esse amor não é correspondido.

"Ele vem de duas questões: a masculinidade dele, porque ele acha que foi traído, então, como é para um homem como esse ser traído e lidar com isso. Depois, quando ele se abre, muito genuinamente, quase que de uma forma adolescente e reconhece pela primeira vez um sentimento amoroso", declara Eduardo Moscovis.

O ator confessa que Ariosto não sabe lidar com seu amor não ser correspondido e se entrega em um sentimento forte de raiva: "Então, o que isso [esse fora] detona nesse cara, a raiva dele, o não saber lidar com isso tudo. O que ele vai fazer a partir de agora?", questiona.

'NÃO COMBINA COMIGO'

O ator Eduardo Moscovis é bem reservado sobre sua vida privada e quase não faz aparições em público com a família. Ele é pai de Gabriela e Sofia, de 25 e 23 anos, do seu relacionamento com Roberta Richard, e também de Manuela, de 17, e Rodrigo, de 12, do casamento com Cynthia Howlett. Em entrevista ao jornal O Globo, o ator explicou por que prefere manter a discrição.

"Fui criado no Leblon (na Zona Sul do Rio) e sempre gostei dessa vida de sair ali de chinelo, de bicicleta, de dar um mergulho, fazer esporte na praia. Então eu não quis abrir mão disso. Acho que a gente é naturalmente exposto pela função em que trabalha. Acho que realmente não combina comigo", confira relato completo.

