Taís Araujo grava cenas do remake de Vale Tudo no Rio de Janeiro

Taís Araujo foi fotografada enquanto gravava cenas do remake da novela Vale Tudo em Ipanema, bairro localizado no Rio de Janeiro

Este sábado, 11, começou com muito trabalho para Taís Araujo. A atriz foi fotografada enquanto gravava cenas do remake da novela Vale Tudo, que tem estreia prevista para este ano na Rede Globo.

As gravações ocorreram em Ipanema, bairro localizado no Rio de Janeiro. Na ocasião, Taís surgiu caracterizada como sua personagem Raquel e estava usando uma blusa regata com calça jeans e sandália no estilo rasteirinha. Além disso, a famosa estava praticamente sem maquiagem.

Taís não pareceu se importar com a presença dos fotógrafos enquanto ouvia atentamente as direções dadas pela produção. Na trama, Raquel, uma mulher íntegra e de origem humilde, se muda para a casa do pai em Foz do Iguaçu, após se separar do ex-marido. Em sua companhia, está sua filha, uma jovem inescrupulosa e ambiciosa que abomina a pobreza e almeja ser rica e bem-sucedida a qualquer custo.

Foto: Dan Delmiro/AgNews

Caracterização

Recentemente, a TV Globo divulgou as primeiras fotos de Taís Araujo caracterizada como Raquel Accioli, protagonista de Vale Tudo, novela que deve estrear este ano na emissora. A atriz se surpreendeu ao ver alguns comentários afirmando que a deixaram mais velha para a personagem.

Em seu Instagram Stories, a artista publicou um vídeo e afirmou que está apenas sem maquiagem e com os cabelos brancos para viver a personagem. "Ontem saíram as fotos de divulgação de Vale Tudo, e eu fui ver os comentários. Tem uns hilários falando assim: 'Ah, essa caracterização da Taís, esse envelhecimento que fizeram nela a deixaram com 80 anos'. Preciso dizer uma coisa para vocês: Não tem envelhecimento. O que acontece é que não tem maquiagem. Não tem pele. Eu uso filtro solar sem cor. Às vezes eu uso um lápis verde e um batom meio rosa. Mas não tem nada de correção de pele. Sobre meu cabelo, eu o pinto, mas deixei de pintar para fazer a novela, ele é muito branco, ele tem muita coisa branca", disse ela.

A famosa ainda afirmou que trata-se apenas do envelhecimento natural da vida. "Fiquei rindo. Olha só, vocês não sabem quem eu sou. Normalmente me veem muito maquiada e produzida. Vocês vão se surpreender, vão me ver nessa novela com a cara que eu tenho, e a cara que eu tenho é essa daí, cara. Isso é envelhecimento natural da vida, eu tenho 46 anos. Normalmente as pessoas falam que eu pareço mais jovem do que a idade que tenho. Nem acho isso uma coisa boa, porque como atriz quero fazer personagens com a complexidade da minha idade. Não quero fazer personagem mais jovem e nem quero parecer mais jovem. Mas adorei que a minha cara verdadeira, sem nada, cabelo sem estar pintado caracterizaram envelhecimento. Trago verdades, essa daí sou eu", concluiu.

Leia também: Taís Araujo se diverte ao tentar ensinar Lázaro Ramos a mergulhar