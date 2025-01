Viih Tube conta motivos de ainda não ter feito cirurgias plásticas

Viih Tube postou alguns vídeos em suas redes sociais e contou os motivos de ainda não ter feito cirurgias plásticas. Veja o que ela disse!

Viih Tube já mostrou em suas redes sociais que começou o ano de 2025 focada nos exercícios físicos e na alimentação saudável. E muitos internautas se questionaram os motivos dela ainda não ter feito cirurgias plásticas para mudar o corpo.

Em seu Instagram Stories, a digital influencer resolveu se pronunciar sobre o tema. "Eu vi que algumas páginas de fofoca postaram uma foto minha magra que eu postei ontem e eu falei que eu sou a minha própria meta e também eu treinando. E nos comentários tinha 'ai por que tudo isso? Uma cirurgia resolve', 'quer pagar de pobre sendo que ela tem dinheiro e pode fazer cirurgia'. Gente, é óbvio que eu posso fazer e eu vou fazer porque realmente eu estou muito incomodada, em algum momento eu vou ter que tirar pele, está muito solta a pele. Nenhum treino que eu faça vai voltar essa pele para o lugar. Então, eu vou fazer, mas não tem cirurgia que te dê saúde. Não adianta eu fazer cirurgia e ter maus hábitos", começou ela.

A famosa contou que está mais focada na saúde do que na estética. "Eu estou querendo um estilo de vida novo pelos meus filhos, pela minha saúde, eu tenho dois filhos para criar, para correr atrás, para brincar, para aguentar o tranco. Quando eu estava grávida, eu falei que eu não queria fazer cirurgia, queria novos hábitos. Porém, quando o Ravi saiu mudei na hora, falei 'quero fazer cirurgia'. Estria para todo lado, pele flácida, solta. A pele está solta de um jeito que eu não acho que vai voltar. Tenho só dois meses pós parto, mas pelo que eu sinto não acho que vai voltar. Mas mesmo assim eu vou querer fazer uma cirurgia de diástase, mas pelo menos com seis meses ou mais pós parto".

Por fim, ela contou que na época que era magra não tinha saúde. "Agora é se cuidar, é treino, é alimentação, é ter novos hábitos. Eu quero um estilo de vida novo para o resto da vida. Eu vou colocar mega hair, vou fazer minha lipo, mas depois que eu fui para UTI, fiquei fraca do jeito que eu fiquei, decidi me cuidar. Não é mais por mim, é pelos meus filhos. Quando eu estava lipada na época do Big Brother, eu só comia tranqueira. Tudo errado. Além de ficar com as vitaminas lá embaixo, sem saúde nenhuma, eu era uma falsa magra. Se você fizesse uma bioimpedância em mim, você ia ver que eu tinha gordura visceral que é super perigosa, eu não tinha nada de massa magra. Agora eu quero mudar isso, quero ter um estilo de vida saudável e eu vou conseguir", concluiu.

Casada com Eliezer, Viih Tube é mãe de Lua, de um ano, e Ravi, de um mês.

Superação

A influenciadora digital Viih Tube apareceu emocionada nas redes sociais ao contar que chorou ao ver o filho, Ravi, passar por um novo exame. Depois de ficar internado na UTI pediátrica, o bebê precisou fazer um novo exame laboratorial de acompanhamento. Uma enfermeira foi até a casa da família para retirar sangue do bebê e deixou a mãe apreensiva.

Viih contou que ainda está traumatizado por tudo o que viu o filho sofrer no hospital e chorou ao vê-lo sendo puncionado novamente. Inclusive, ela contou que as veias do filho não costumam ser boas para o exame de sangue. Com isso, ela orou para que o exame fosse feito sem intercorrências ou necessidade de ir ao hospital.

“Deu tudo certo, mas como a gente acha que está superado de um trauma e a gente não está né. Eu vi ele sendo puncionado muitas vezes no hospital. Teve um dia que foram 17 vezes porque precisava achar a veia dele porque precisava tomar antibiótico. A veia dele é assim: acha a veia, mas o sangue não flui para fazer o exame”, disse ela.

E contou que o problema com a veia aconteceu novamente. “Veio uma enfermeira em casa. Puncionou e aconteceu a mesma coisa. Veio, mas não fluiu. Eu ouço na igreja todo domingo: oração tem poder. Comecei a orar muito, coisa mágica, de Deus, enquanto ela [enfermeira] estava ali, eu pedi para que o sangue visse logo. Eu abri o olho e ela começou a puxar o sangue e começou a fluir. Encheu um pote. Eu nunca vi! Nunca, ninguém conseguiu. Parece simples, mas não é. Quando a criança é ruim de veia, é ruim de veia”.

Por fim, ela refletiu sobre sua fé. “Para mim, foi Deus. Eu não acreditava no que estava vendo, eu nunca tinha visto aquilo. Se você acredita em Deus, nunca é sorte. Eu sei que foi Deus cuidando do meu filho e de mim. Eu ainda não estou 100% recuperada do que passei. Que bom que já passou e que os resultados venham bons e não precise fazer mais”, afirmou.

