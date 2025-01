Mania de Você: Onde a Viola estava? Ela revela a verdade

No capítulo da novela Mania de Você desta quinta-feira, 9, Viola conta para Rudá tudo o que aconteceu em sua vida após ser dada como morta

No capítulo da novela Mania de Você, da Globo, desta quinta-feira, 9, os telespectadores vão descobrir o que realmente aconteceu com Viola (Gabz) após o acidente de helicóptero. Ela vai contar a sua história para Rudá (Nicolas Prattes).

Nas cenas, Viola foi visitar Rudá na prisão. Lá, ela conta que sobreviveu ao acidente de helicóptero porque pulou da aeronave antes da queda. Porém, ela teve dificuldade para sair do mar por causa da forte correnteza no meio da tempestade. A jovem nadou até a praia e desmaiou.

"Quando acordei não tinha nada, não tinha ninguém, fui num caminhão pro Rio de Janeiro, voltei pra comunidade onde eu vivi, consegui fazer contato com meu pai e com a ajuda dele saí do Brasil clandestina, pra recomeçar minha vida", afirmou.

Então, ela garante que não foi um acidente com o helicóptero. "Acidente não, aquele helicóptero foi sabotado pelo Mavi, pra matar o Volney", diz ela.

Confira o resumo dos capítulos da novela Mania de Você para o período de 9 a 11 de janeiro:

Capítulo 106 - Quinta-feira, 9 de janeiro

Viola revela a Rudá que sobreviveu ao acidente de helicóptero e planeja se vingar de Mavi e Luma. Volney descobre que Mavi está forjando os relatórios financeiros do resort e o chantageia. Evelyn faz uma nova confissão a Tomás, causando uma crise no relacionamento. Michele decide continuar trabalhando para Daniel. Bruna descobre a sala secreta de Volney.

Capítulo 107 - Sexta-feira, 10 de janeiro

Rodhes consegue despistar Luma. Volney chantageia Mavi. Michele descobre que Mavi e Volney brigaram. Tomás e Bruna invadem a casa de Volney e descobrem sua sala secreta de monitoramento, mas acabam presos no porão. Volney recebe uma proposta de aliança contra Mavi.

Capítulo 108 - Sábado, 11 de janeiro

Mavi descobre que Volney está sendo procurado pela máfia russa e o ameaça. Tomás e Bruna escapam do porão de Volney e decidem investigar mais sobre ele. Luma acha o sabor da comida do restaurante Brisa semelhante ao tempero de Viola. Berta anuncia que vai formalizar sua união estável com Sirlei, causando tensão em Leidi. Volney aceita a proposta para destruir Mavi.