Jacqueline Sato entrega bastidores de Volta por Cima com Betty Faria: ‘Não esqueço a primeira cena’

Em entrevista coletiva com a presença da CARAS Brasil, a atriz Jacqueline Sato entrega bastidores da novela Volta por Cima com Betty Faria, a eterna Tieta

Jacqueline Sato (36) dá vida a Yuki, secretária de Silvia Pires Sabóia (Lellê) em Volta por Cima, novela das sete da TV Globo. Na trama de Claudia Souto, ela tem a missão de auxiliar a socialite Belisa (Betty Faria) em seu projeto de se tornar uma influenciadora digital de sucesso. Durante abertura das gravações nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, com a presença da CARAS Brasil, a atriz fala, entre outras coisas, sobre o novo trabalho na telinha e entrega bastidores com a veterana de quem é fã. "Não esqueço a primeira cena", conta.

Ao falar da eterna Tieta, Jacqueline logo afirma que está se divertindo muito. “E quem não quer trabalhar com a Betty Faria, né? Quando peguei o roteiro, falei: Uau! Obrigada, vida! Ela é um amor, generosidade total. Não esqueço a primeira cena que fizemos, ela entoou um mantra que ela usa sempre para iniciar as cenas, a gente respirou juntas, e fluiu uma beleza. E está sendo divertido, né? Ver uma influencer como ela dando dicas de como ser elegante. Está sendo muito divertido, muito divertido. Dona Betty (...) Não posso chama-la de dona, porque ela falou que a gente é colega (risos)”, revela.

“Então é a Betty, a minha amiga e minha colega de cena. Mas é engraçado porque todo mundo a chama de dona Betty. Daqui a pouco você está a chamando de dona e ela fala: ‘Não, a gente é parceira de cena, não tem a essa. Dá para sentir o quão querida ela é. Ela fala que afasta, né? Por mais que a gente, com certeza, tenha muito respeito e admiração. Mesma coisa, senhora. Não. Aqui é você, é gente como a gente, estamos juntas na alegria e na tristeza, nas externas e nos estúdios, mas tá sendo demais. E é um aprendizado. Com uma pessoa que tem tanta experiência assim, a gente sempre aprende muito, muito mesmo”, completa Jacqueline.

Jacqueline Sato, que também é modelo e apresentadora, atuou em outras novelas da Globo como Além do Horizonte (2013), Sol Nascente (2016) e Orgulho e Paixão (2018). Sobre Volta por Cima, ela fala de representatividade amarela, que ganhou um grande espaço no folhetim. “Muito bom! Já fiz outras novelas aqui, graças a Deus, mas muitas das vezes a gente é a única dentro desses meios. Então é maravilhoso que nessa novela, acho que é a que tem mais. E o principal: tem gente de ascendência diferente”, diz.

“Eu sou de ascendência japonesa, o Chao (Chen) tem ascendência chinesa e o núcleo k-drama é de ascendência coreana. E cada um existe no seu núcleo, separado, porque muitas vezes quando tem pessoas asiáticas é a família. E a gente não. Somos brasileiros vivendo aqui nesse meio e cada um existindo com a sua própria história, que está se desenvolvendo superbem. É muito bonito ver as histórias crescendo. E a gente não tem que explicar a nossa existência, o que em algumas coisas, ao longo da vida, já aconteceu de chegar o roteiro e você falar: Tá, mas gente, eu existo no Brasil, assim como tem tantas pessoas. Por que tem que falar ah, eu vim dali. Não, aqui nessa novela cada um de nós está sendo (...) O fio condutor é a própria história do personagem, enfim. A Claudia está sendo muito gênio”, emenda a artista.

Jacqueline Sato, Drica Moraes e Betty Faria nos bastidores da novela - Foto: Reprodução/Instagram

FÃS MUITO ESPECIAIS

Jacqueline tem acompanhado o sucesso de sua personagem por meio das redes sociais, mas garante que seus maiores fãs estão mesmo na família. “Tenho um fã clube, meu Deus do céu! (risos). Minha família é enorme, só meu pai tem dez irmãos. A minha mãe tem duas (irmãs) lá do Sul, minha mãe é gaúcha. Então, a galera lá do Rio Grande do Sul tá tipo: Uhulll, estamos juntos (risos). É muito bom, estou muito feliz. Eu fiz Além do Horizonte, Sol Nascente, Orgulho e Paixão e agora Volta por Cima. Eu amei o nome, né? (risos). Todo mundo ficou muito feliz”, entrega.

“Tenho, graças a Deus, muita sorte e critério também na hora de escolher os personagens. Então, tenho muito orgulho de todos que já fiz aqui na casa. E é muito gostoso ver esse crescente. Então, essa novela, especificamente, a Cláudia me chamou. Quando fui convidada: Meu Deus, estou fazendo alguma coisa certa na vida, entendeu? (risos). Porque quando você recebe um convite enquanto atriz, é sinal de que você está fazendo um bom trabalho ao longo dos seus anos de carreira. Então, fiquei muito feliz. Minha família também. Então, é uma torcida aqui de São Paulo e no Rio Grande do Sul em massa. É gostoso. A gente recebe WhatsApp de amigas também: ‘Nossa, amiga, te vi aqui, está lindo’. É muito bom! A novela chega em muita gente, né?”, acrescenta a atriz.

Nas redes sociais, o retorno é bastante positivo, segundo Jacqueline. “É muito bom isso das redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. A galera manda direct e tal. E eu tenho colocado todo domingo um resuminho da semana da personagem, que está sendo divertido. A gente faz uma colagem com alguns comentários que saíram no Twitter e tal. E é muito louco porque a galera pesca uns negócios e você fala: Gente, eles são muito espertos. Teve uma cena minha de Silvinha lá atrás, que elas estavam falando sobre amor. Aí, teve gente shippando as duas. Eu falei: Meu Deus, eu nem pensei nisso, mas pode ser, que louco! Mas a galera já shipou as duas”, fala.

VOLTA POR CIMA EM 2024

Para finalizar, a artista revela se já teve alguma volta por cima na vida. “Estou tendo! (risos). Posso dizer que esse é o ano (2024) da volta por cima minha, na minha vida, tanto pessoal quanto de carreira. Criei um programa em 2021 durante a pandemia, e eu lancei esse ano. Ele se chama Mulheres Asiáticas, onde trago mulheres de verdade pra frente das telas, a gente tem uma conversa sobre essa nossa vivência e uma ensina algo da profissão para a outra”, detalha.

“Então, o lançamento desse programa foi de uma magnitude enorme para mim, porque foi uma primeira criação eu como produtora, apresentadora e roteirista. E além de vida, né? Tive, enfim, rompimentos amorosos em 22, aí sofri 23 e 24 estou tipo uhuulll. Então, está sendo maravilhoso em todos os sentidos da vida. Só tenho a agradecer esse ano (o de 2024)”, conclui a atriz.

