Taís Araujo se diverte ao tentar ensinar Lázaro Ramos a mergulhar

Durante viagem para Alagoas, a atriz Taís Araujo tentou ensinar o marido Lázaro Ramos a mergulhar e se divertiu com a situação

Em suas redes sociais, Lázaro Ramos sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores. Em sua conta no Instagram, o ator publicou um vídeo de vários momentos especiais durante uma viagem para a Alagoas.

O artista tentou filmar um mergulho no mar e contou com a ajuda da esposa Taís Araujo. "Tenho que levantar mais a bunda?", perguntou ele. "Claro! Senão tu dá uma barrigada", respondeu a atriz.

O casal caiu na gargalhada após a tentativa mal sucedida. "E vamos de aula com a professora Taís", brincou Lázaro. "Bota a bunda para cima para ir de cabeça! Você faz de barriga", explicou ela.

Após conseguir o sonhado mergulho, eles comemoraram. "Até conseguir tirar fotos e gravar vídeos bem bonitos, a gente tenta algumas (na realidade, muitas) vezes… Mas como é bom me divertir ao lado de quem eu amo", escreveu ele na legenda.

O último trabalho de Lázaro Ramos foi como o Mário Cury em Elas Por Elas, novela exibida entre 2023 e 2024 pela Rede Globo. Já Taís viverá Raquel em Vale Tudo, que deve estrear este ano.

Caracterização

Recentemente, a TV Globo divulgou as primeiras fotos de Taís Araujo caracterizada como Raquel Accioli, protagonista de Vale Tudo, novela que deve estrear este ano na emissora. A atriz se surpreendeu ao ver alguns comentários afirmando que a deixaram mais velha para a personagem.

Em seu Instagram Stories, a artista publicou um vídeo e afirmou que está apenas sem maquiagem e com os cabelos brancos para viver a personagem. "Ontem saíram as fotos de divulgação de Vale Tudo, e eu fui ver os comentários. Tem uns hilários falando assim: 'Ah, essa caracterização da Taís, esse envelhecimento que fizeram nela a deixaram com 80 anos'. Preciso dizer uma coisa para vocês: Não tem envelhecimento. O que acontece é que não tem maquiagem. Não tem pele. Eu uso filtro solar sem cor. Às vezes eu uso um lápis verde e um batom meio rosa. Mas não tem nada de correção de pele. Sobre meu cabelo, eu o pinto, mas deixei de pintar para fazer a novela, ele é muito branco, ele tem muita coisa branca", disse ela.

A famosa ainda afirmou que trata-se apenas do envelhecimento natural da vida. "Fiquei rindo. Olha só, vocês não sabem quem eu sou. Normalmente me veem muito maquiada e produzida. Vocês vão se surpreender, vão me ver nessa novela com a cara que eu tenho, e a cara que eu tenho é essa daí, cara. Isso é envelhecimento natural da vida, eu tenho 46 anos. Normalmente as pessoas falam que eu pareço mais jovem do que a idade que tenho. Nem acho isso uma coisa boa, porque como atriz quero fazer personagens com a complexidade da minha idade. Não quero fazer personagem mais jovem e nem quero parecer mais jovem. Mas adorei que a minha cara verdadeira, sem nada, cabelo sem estar pintado caracterizaram envelhecimento. Trago verdades, essa daí sou eu", concluiu.

