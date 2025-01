Globo divulga primeira imagem de Taís Araujo e Bella Campos em Vale Tudo

A Rede Globo divulgou a primeira imagem de Taís Araujo e Bella Campos no remake da novela Vale Tudo, que estreia este ano

Nesta terça-feira, 7, a Rede Globo divulgou a primeira imagem de Taís Araujo e Bella Campos caracterizadas para o remake da novela Vale Tudo, que tem estreia prevista para o dia 31 de março.

Na trama, elas interpretam Raquel e Maria de Fátima, respectivamente. Na trama, enquanto Raquel acredita que a honestidade é o meio mais justo de crescer na vida, sua filha Maria de Fátima é ambiciosa e usa de meios desonestos para conseguir seus objetivos.

Na imagem divulgada pela emissora, elas surgiram abraçadas. Taís esboça um leve sorriso, enquanto Bella Campos possui uma expressão séria.

Na primeira versão da novela, exibida entre 1988 e 1989, Raquel e Maria de Fátima foram interpretadas por Regina Duarte e Gloria Pires.

Saiba mais sobre o remake

O remake da novela Vale Tudo, exibida originalmente em 1988 na TV Globo, marcará a celebração dos 60 anos da emissora em 2025. A icônica personagem Lucimar, vivida por Maria Gladys na primeira versão do folhetim, também estará presente na releitura feita por Manuela Dias.

De acordo com informações do jornal Extra, a atriz Ingrid Gaigher interpretará a faxineira, uma das personagens mais populares da trama. Ainda segundo o veículo, Lucimar ganhará mais destaque no remake de Vale Tudo, sendo mãe de um filho do porteiro Vasco, papel escolhido para Thiago Martins.

Vale lembrar que a faxineira Lucimar foi um dos principais papéis de Maria Gladys na teledramaturgia brasileira. A veterana, que participou de grandes sucessos como Brega e Chique, (1987), Corpo Dourado (1996), Senhora do Destino (2004), entre outros, está longe das telinhas desde a série Pé na Cova (2016), da TV Globo.

Atriz, bailarina e cantora, Ingrid Gaigher, de 33 anos, ficou conhecida na TV por seu papel como Leona em Quanto Mais Vida, Melhor, exibida na TV Globo em 2019. Além do folhetim, que foi sua estreia nas novelas, a artista também esteve na série Segunda Chamada (2019-2021) e no filme Maníaco do Parque, da Prime Video.

