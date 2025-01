Veja o segundo vestido usado por Sabrina Sato em seu casamento

Sabrina Sato se casou com Nicolas Prattes em uma cerimônia intimista e usou dois vestidos. Veja o segundo look escolhido pela noiva!

Na última sexta-feira, 10, Sabrina Sato e Nicolas Prattes oficializaram a união com uma cerimônia intimista no interior de São Paulo.

Para a cerimônia, a apresentadora apostou em um vestido super elegante com mangas bufantes, digno de uma princesa.

Já para a festa, Sabrina resolveu trocar o look por um modelo mais confortável. Em fotos publicadas no Instagram, é possível ver que a famosa optou por um vestido de renda mais fluido e soltinho.

Além disso, a noivinha completou a produção com os cabelos soltos e uma coroa de flores, dando um visual mais rústico.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yan Acioli (@yanacioli)

Primeiro vestido

Sabrina Sato se casou com Nicolas Prattes na sexta-feira, 10, em uma cerimônia íntima no interior de São Paulo.

Segundo a Vogue Noivas, para oficializar a união com o amado, a apresentadora escolheu um vestido com silhueta volumosa, com ares de anos 1980, assinado peplo estilista Giambattista Valli Paris. O modelo, inspirado no casamento da princesa Diana, inclui outras referências como tafetá, corset, drapeados, mangas dramáticas e laços.

A noiva usou uma maquiagem discreta, baseada em tons de nude e suas nuances foi escolhida para equilibrar o look dramático. Além disso, ela também usou luvas brancas, maxibrincos e um buquê de flores brancas em cascata.

Sabrina e Nicolas estão juntos desde o início de 2024. Os rumores começaram um pouco antes do Carnaval e depois eles curtiram juntos o segundo dia dos desfiles do Grupo Especial em um camarote na Sapucaí, no Rio de Janeiro. Pouco tempo depois, eles viajaram e assumiram o namoro publicamente.

Em outubro, Sabrina e Nicolas anunciaram que estavam à espera do primeiro filho. A apresentadora, contudo, perdeu o bebê com 11 semanas. "A paciente Sabrina Sato deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, no dia 05 de novembro, em virtude da não evolução da gestação, que ainda estava na 11ª semana. Ela teve alta hospitalar nesta quarta-feira (06/11)", informaram.

Leia também: Sorridente, Zoe leva alianças ao altar no casamento da mãe, Sabrina Sato