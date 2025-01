Volta Por Cima: Personagem vive experiência de quase morte e volta do além

Nos próximos capítulos da novela Volta Por Cima, da Globo, uma personagem vai ter uma parada cardíaca, ter uma experiência de quase morte e volta após encontrar espírito

Nos próximos capítulos da novela Volta Por Cima, da Globo, a família de Madá (Jéssica Ellen) vai enfrentar mais um momento tenso. Isso porque a mãe dela, Doralice (Tereza Seiblitz), vai viver uma experiência de quase morte.

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, Doralice descobre que seu irmão, Osmar (Milhem Cortaz), roubou o bilhete premiado de Lindomar (MV Bill) e sacou o dinheiro escondido da família. Ela ficará revoltada e irá até a mansão de Osmar para brigar com o irmão. No meio da discussão, ela passa mal e desmaia ao sofrer uma parada cardíaca.

No hospital, os médicos tentam reanimá-la. Porém, o espírito de Doralice vai até o além. Lá, ela encontra o seu marido morto, Lindomar. Eles se abraçam e ele incentiva a esposa a voltar para a terra e seguir viva. Logo depois, Doralice recupera sua consciência e volta à vida. Ao ficar bem, ela promete que vai colocar o irmão na cadeia.

Confira o resumo da novela Volta Por Cima para os capítulos do período de 9 a 11 de janeiro:

Capítulo 88 - Quinta-feira, 9 de janeiro

Jô pede segredo a Roxelle. Joyce e Gigi tentam ouvir a conversa entre Belisa e Sebastian. Gerson leva Yuki, e Rique fica apavorado. Roxelle implora que Madalena se afaste de Cacá. Rodolfo e Marco se surpreendem com a presença de Yuki. Miranda incentiva Nando a continuar usando os anabolizantes. Edson descobre que Jão conseguiu um novo emprego. Joyce conhece a casa de Doralice. Rique conta para Rosana sobre Yuki. Sem querer, Madalena comenta com Joyce sobre o erro de Osmar. Violeta afirma a Marco que não entregará uma de suas áreas para Gerson. Rosana revela para Silvia o que aconteceu com Yuki. Joyce pergunta para Osmar o que ele tirou de sua família. Edson pede para Jão voltar a trabalhar na Viação Formosa.

Capítulo 89 - Sexta-feira, 10 de janeiro

Jão é firme com Edson. Osmar é hostil com Joyce. Silvia se preocupa com Yuki. Joyce tenta descobrir com Jô o segredo de Osmar. Madalena conta para Jão sobre a conversa com Roxelle. Rosana pensa em falar com Gerson para ter notícias de Yuki. Gerson garante a Marco que se vingará de Osmar. Violeta tem uma ideia para tentar salvar Osmar de Gerson. Lucas descobre que Cida marcou um encontro com Alberto e finge estar doente. Madalena decide questionar Osmar sobre Cacá. Rosana afirma a Rique que Yuki está na casa de Gerson. Osmar sofre um atentado na frente de Madalena, Jão e Joyce.

Capítulo 90 - Sábado, 11 de janeiro

Madalena se desespera ao ver Osmar caído no chão. Madalena avisa a Tati e pede para ter cuidado com Doralice. Gerson se surpreende ao saber do atentado sofrido por Osmar. Madalena se enfurece ao saber da armação de Osmar. Rodolfo ajuda Yuki a falar com Silvia. Beth gosta de saber que Cida não conseguiu sair com Alberto. Gerson se preocupa ao ser convocado para uma reunião com os contraventores. Jô comenta com Cacá que Madalena e Jão estavam presentes no falso atentado contra Osmar. Cacá questiona Chico por seu afastamento. Jão exige que Cacá confirme o que foi fazer na casa de Violeta. Gerson se surpreende ao descobrir que a reunião com os contraventores foi marcada por Rodolfo.