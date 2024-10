Susana Vieira não quer outra atriz como Maria do Carmo, de Senhora do Destino

A atriz Susana Vieira abriu o jogo sobre a possibilidade de a Globo refilmar a novela Senhora do Destino e admitiu ter apego a sua personagem

A atriz Susana Vieira abriu o jogo sobre a possibilidade de a Globo refilmar a novela Senhora do Destino e admitiu ter apego a sua personagem. Em entrevista à revista Veja, a artista disse que não gostaria de ver outra pessoa no papel de Maria do Carmo, a protagonista do folhetim.

A trama de Aguinaldo Silva, exibida originalmente em 2004, quebrou recordes de audiência e já foi reprisada na emissora em 2009 e 2017. Susana viveu a personagem Maria do Carmo na segunda fase da novela. Ela era mãe biológica de Maria Isabel/Lindalva (Carolina Dieckmann), sequestrada ainda pequena pela inesquecível Nazaré Tedesco (Renata Sorrah).

"Não gostaria que alguém fizesse o meu papel. Estou tão nova que poderia fazer novamente. Poderia fazer a mãe do Du Moscovis, do Marcelo Anthony. Posso fazer a mãe de quatro filhos. Tenho uma cara suficiente boa, não estou acabada. Tenho um corpinho bonitinho. Por isso não gostaria que ninguém fizesse", disse a atriz.

Susana Vieira faz desabafo comovente ao homenagear o filho em seu aniversário

Recentemente, Susana Vieira usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial ao seu filho, Rodrigo Vieira, que completou 60 anos de vida. No Instagram, ela compartilhou uma foto em que aparece abraçada com o herdeiro, que vive nos Estados Unidos com a esposa, Ketryn Goetten.

"Meu querido filho, hoje você completa mais um de muitos anos de vida!!! Desse tempo todo que passou, só lamento a gente viver longe tantos anos!!! Nenhuma mãe merece isso e nenhum filho também não!!!", desabafou Susana no começo da homenagem.

A atriz completou o texto se declarando para Rodrigo. "Mas agora é tarde, o tempo passou na janela e a gente estava trabalhando!!!! Enfim, vivemos nossas vidas separados, mas com encontros anuais inesquecíveis!!! Daqui a pouco a gente volta!!! Te amo, te admiro e te respeito!!! Fica com Deus!!! Boa noite", finalizou a artista.