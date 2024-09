Susana Vieira faz desabafo comovente ao homenagear o filho em seu aniversário

A atriz Susana Vieira fez um desabafo comovente nas redes sociais ao comemorar o aniversário de 60 anos de seu filho, Rodrigo Vieira

Susana Vieira usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial ao seu filho, Rodrigo Vieira, que completou 60 anos de vida nesta quinta-feira, 19.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou uma foto em que aparece abraçada com o herdeiro e o parabenizou. Além disso, a artista lamentou ter vivido anos longe de Rodrigo, que mora nos Estados Unidos com a esposa, Ketryn Goetten.

"Meu querido filho, hoje você completa mais um de muitos anos de vida!!! Desse tempo todo que passou, só lamento a gente viver longe tantos anos!!! Nenhuma mãe merece isso e nenhum filho também não!!!", desabafou Susana no começo da homenagem.

A atriz completou o texto se declarando para Rodrigo. "Mas agora é tarde, o tempo passou na janela e a gente estava trabalhando!!!! Enfim, vivemos nossas vidas separados, mas com encontros anuais inesquecíveis!!! Daqui a pouco a gente volta!!! Te amo, te admiro e te respeito!!! Fica com Deus!!! Boa noite", finalizou a artista.

Confira:

Susana Vieira dá opinião sincera sobre fama de influencers

Dona de uma longa carreira na teledramaturgia brasileira, a atriz Susana Vieira abriu o coração e deu sua opinião sincera a respeito da onda de influenciadores. Em entrevista ao jornalista Marcos Bulques, a veterana confessou não entender a grande fama da 'categoria'.

Nos últimos anos, diversos criadores de conteúdo da internet estão migrando para as telinhas, seja em filmes, programas de TV ou novelas, como é o exemplo de Rafa Kalimann, Jade Picon e Virginia Fonseca, que atualmente comanda uma atração no SBT.

"Como você vê essa questão dos influencers, que está tão em alta nas novelas?", questionou o comunicador à artista. "Eu não tenho a menor ideia do que eles são, juro por Deus. Eu não entendo o que eles são, meu amor. Influencer sou eu. Eu sou uma influência. Estou há 40 anos na TV Globo, influenciei 40 mil pessoas dentro desses anos, a novela brasileira...", disse ela em um trecho. Confira a entrevista completa!