Davi Brito será pai aos 22 anos: especialista aponta riscos e alerta: 'Pé no chão'

Psicóloga Rafaela Schiavo analisa impacto da gravidez inesperada na saúde mental de Davi Brito, campeão do BBB 24

Ser campeão do BBB 24 mudou a vida de Davi Brito para sempre. Aos 22 anos, o ex-motorista de aplicativo não apenas conquistou a fama nacional e um prêmio milionário, como agora encara uma nova realidade: será pai. A notícia foi confirmada pelo próprio Davi nas redes sociais, ao revelar que sua namorada, Adriely Ribeiro, está grávida do primeiro filho do casal.

Mas em meio à fama repentina e as transformações intensas de vida, como a chegada inesperada de um bebê pode afetar a saúde mental do ex-BBB? A CARAS Brasil conversou com a psicóloga perinatal Rafaela Schiavo, que fez uma análise sobre os impactos emocionais que Davi pode enfrentar neste momento tão delicado e ao mesmo tempo transformador.

O que pode acontecer diante de uma gravidez não planejada?

Segundo a especialista, a primeira pergunta que precisa ser feita é: a gravidez foi planejada? A resposta pode afetar profundamente a forma como Davi lida com tudo isso."A notícia de um filho sempre mexe com as emoções das pessoas, seja homem ou mulher, planejada ou não a gravidez", pontua Schiavo.

"Existe um sentimento chamado ambivalência presente em praticamente todas as notícias de uma nova gravidez, que é o amor e ódio, o querer e não querer, sentimentos opostos que estarão presentes ao mesmo tempo", analisa.

Ela destaca que, mesmo quando a gestação é desejada, sentimentos como preocupação e medo aparecem. "No caso de Davi Brito, com 22 anos e no auge da fama, o sentimento depende do planejamento ou não da gravidez. Se foi planejado, tudo bem, mas uma gestação não planejada pode trazer consequências emocionais, desde leves até graves, dependendo de muitas questões envolvidas e do impacto na individualidade dele", analisa.

Como a fama pode impactar na saúde de Davi?

A psicóloga alerta que, para homens em ascensão profissional, como Davi, uma gravidez inesperada pode provocar um verdadeiro turbilhão emocional. "As dificuldades que um homem pode passar ao ter um filho não planejado, em um momento de ascensão profissional, são ansiedade e estresse", explica.

"Qualquer vida que sai da rota, quando algo acontece que mexe no planejamento, tirando da zona de conforto e tendo que lidar com essa nova situação, pode desencadear estresse e ansiedade", garante a especialista.

E o peso da internet não ajuda: "Quando se trata de uma pessoa famosa, os comentários nas redes sociais podem aumentar ainda mais essa ansiedade e estresse. Como a vida de um famoso fica exposta, há pessoas que elogiam, mas há as que vão criticar a situação", destaca. "Depende muito de como esse sujeito famoso lida com a situação. Pode evitar ler, pode não ligar ou pode se afetar com a opinião pública. E, se afetar, os comentários podem elevar ainda mais o estresse e a ansiedade."

Existe diferença do impacto da gravidez na vida de Davi e da namorada?

Um ponto importante apontado por Rafaela Schiavo é como o peso da parentalidade recai de formas diferentes sobre homens e mulheres:"Na nossa sociedade, geralmente, quando acontece uma gravidez, cobra-se muito mais a mulher que o homem, por mais que ele assuma as suas responsabilidades ou possa estar presente", analisa.

"É muito mais fácil para o homem continuar pensando na sua atividade ocupacional, ganhar promoções, enfim, continuar o seu destaque profissional que uma mulher quando engravida", analisa a psicóloga.

A especialista ainda pontua que 'um filho, muitas vezes, atrapalha o crescimento profissional da mulher, mas dificilmente atrapalha o do homem, porque geralmente a criança fica com a mãe, é a mãe quem cuida do bebê'.

No entanto, há um caminho possível para Davi, caso escolha estar mais presente na vida do bebê: "Se esse homem, de fato, faz questão de estar presente, de abrir mão do seu futuro profissional para estar presente na vida do filho, não gera tanta ansiedade, porque é o que ele quer, é a escolha dele."

Quais os riscos de saúde mental para casais jovens com gravidez não planejada?

Quando a gravidez chega sem planejamento, os impactos emocionais podem se estender para o casal. "Davi e sua namorada, se tiveram uma gestação não planejada, podem apresentar ansiedade, estresse e depressão", afirma. "É muito comum que casais que não planejam uma gravidez apresentem ansiedade elevada, sintomas de estresse e também sintomas de depressão."

Por isso, a profissional alerta para a importância do cuidado desde o início. "O que se aconselha é que essas pessoas, ao começarem a sentir mais ansiedade, estresse, tristeza, procurem um psicólogo perinatal. Com ajuda profissional, é possível ajudar a prevenir os problemas de saúde mental na gravidez e no pós-parto."

Quando procurar ajuda?

Sinais como 'tristeza, choro frequente, sentimento de culpa, vontade de ficar isolado, irritabilidade sem motivo, sentimento de medo, sensação de ansiedade, palpitação no coração, sudorese, diarreia, mudança de apetite, manchas pelo corpo' devem ser levados a sério.

"Quando se apresenta esses sintomas, é preciso procurar a ajuda de um psicólogo perinatal, para que ele possa avaliar se é ansiedade, estresse ou depressão. Ou se é algum outro transtorno mental que possa ter surgido nessa fase, devido à descoberta da maternidade ou paternidade", orienta Schiavo.

Como Davi pode se fortalecer emocionalmente?

Para a psicóloga, o caminho do autocuidado e do diálogo pode fazer toda a diferença nesse momento. "O que pode ajudar Davi a ficar bem mentalmente e ser um bom pai nessa situação é procurar um psicólogo perinatal para fazer uma avaliação da saúde mental, mesmo que não tenha nenhum tipo de alteração emocional."

Além disso, a especialista recomenda que ele estreite a parceria com Adriana. "É importante o diálogo com a parceira a respeito da situação, como eles vão lidar, o que eles esperam, quais são os medos que eles sentem, enfim, ficar cada vez mais próximo dessa parceira, porque as emoções podem afetar a relação deles."

A terapia perinatal também pode orientar em temas como 'gestação, parto, pós-parto, amamentação, práticas educativas parentais e desenvolvimento do bebê'. Para Schiavo, 'ajuda bastante o casal a ter mais o pé no chão, planejamento, organização e alívio das emoções'.

Ser pai é único, mas exige preparo

Independente da idade ou da fama, ser pai é sempre uma experiência transformadora. "A experiência de ser pai em qualquer idade é uma experiência única. Não importa se é pai de um ou de dois, sempre vai ser uma experiência única", ressalta a psicóloga.

Mas, para quem vive sob os holofotes, o desafio é maior: "Quando se é um pai famoso, tem que estar aberto ou em condições psicológicas para ouvir o que as pessoas acham, já que as pessoas julgam muito."

Ela finaliza com um alerta: "É importante ter esse jogo de cintura pra lidar com o que as pessoas falam, absorver aquilo que é bom e eliminar o que é ruim. E, claro, se tiver um profissional da saúde mental, como psicólogo perinatal, para acompanhar todo esse processo, ajuda muito também a lidar com toda essa novidade, que vem junto com a transição para a parentalidade".

