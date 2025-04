Como está Jair Bolsonaro? Ex-presidente segue sem previsão de alta da UTI

Internado, o ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro fez uma publicação em suas redes sociais para atualizar os internautas sobre seu estado de saúde

O ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro continua internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital em Brasília, no Distrito Federal, após uma cirurgia de 12 horas na região abdominal. E nesta quarta-feira, 16, ele fez uma publicação em suas redes sociais para atualizar os internautas sobre seu estado de saúde.

"Hoje é o terceiro dia após a última cirurgia. Permaneço internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em acompanhamento pós-operatório. Graças a Deus, sigo com boa evolução clínica, sem maiores dores, sangramentos ou intercorrências mais graves. Já iniciei sessões de fisioterapia respiratória e motora, caminhando, mesmo que com limitações fora do leito", iniciou ele.

"Ainda não há previsão de alta da UTI, e sigo sob recomendação médica de não receber visitas, a não ser de familiares, neste ainda delicado momento. Agradeço, de coração, todas as orações, mensagens e o carinho de todos vocês. Seguimos firmes, com fé e confiança na recuperação", complementou.

A internação de Bolsonaro

Vale lembrar que Jair Bolsonaro foi internado após passar mal na última sexta-feira, 11, na cidade de Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte. Ele foi levado a um hospital da cidade e, após receber os primeiros atendimentos, foi transferido de helicóptero para o Hospital Rio Grande, em Natal.

Posteriormente, ele foi levado para um hospital particular em Brasília e passou por uma nova cirurgia no último domingo, 13, após apresentar um quadro de obstrução intestinal. A cirurgia realizada – uma laparotomia exploradora – tem o objetivo de liberar aderências intestinais e reconstruir a parede abdominal. Em entrevista à CARAS Brasil, a médica clínica geral Manoela Souza comentou o diagnóstico do político. Leia aqui!

