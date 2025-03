Saiba qual novela substituirá 'Tieta' no Vale a Pena Ver de Novo

Com o fim da reprise de 'Tieta' se aproximando, a TV Globo bateu o martelo e definiu qual novela substituirá o folhetim de sucesso

Os fãs da teledramaturgia brasileira poderão rever, em breve, mais um sucesso da TV Globo nas telinhas. Com a reprise da novela 'Tieta' chegando ao fim, a emissora bateu o martelo e definiu qual folhetim ganhará as tardes no 'Vale a Pena Ver de Novo'.

' A Viagem', exibida originalmente em 1994, será a substituta de 'Tieta'. A escolha da trama escrita por Ivani Ribeiro (1922-1995), que tem como tema central a vida após a morte, faz parte da programação de comemoração dos 60 anos do canal.

A novela entra no ar oficialmente no dia 12 de maio, enquanto a atual reprise termina no dia 9. Grandes nomes como Christiane Torloni, Antônio Fagundes, Guilherme Fontes, Miguel Falabella, Maurício Mattar, Andréa Beltrão, Fernanda Rodrigues, Ary Fontoura, Eduardo Galvão (1962-2020), entre outros, estão no elenco de 'A Viagem'.

Antônio Fagundes e Christiane Torloni em 'A Viagem' - Foto: Divulgação / TV Globo

Christiane Torloni revela experiência sobrenatural na época de 'A Viagem'

A atriz Christiane Torloni revelou ter vivido algumas experiências sobrenaturais no período em que iniciou as gravações do remake da novela 'A Viagem' (1994), da TV Globo. Em entrevista ao programa 'Conversa com Bial', a artista contou que chegou a presenciar queda de objetos e itens eletrônicos ligando sozinhos.

Ao longo do bate-papo com o apresentador Pedro Bial, Christiane explicou que os episódios aconteceram no local onde morava sozinha, à época. "Quando a gente começou a gravar, eu estava morando provisoriamente em um apartamento daqueles antigos. Sabe quando nos quartos tinham aqueles botõezinhos que apertava e, na cozinha, baixava onde estava chamando? E, chegava de noite, no começo das gravações, a casa não ficava em paz", iniciou ela.

A artista, então, explicou que entrou em contato com o ator e diretor Wolf Maya, que pertence a uma família espírita tradicional de Goiás, para pedir auxílio a respeito da situação; confira mais detalhes!

Leia também: Vale Tudo: Compare as fotos do elenco original e do remake da novela