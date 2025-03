Ator de Tieta morreu após um ano de luta contra câncer de pulmão

No ar com a reprise de Tieta, Roberto Frota se despediu da televisão em 2023 e acumulou sucessos como Vale Tudo e Mulheres Apaixonadas na carreira

O ator Roberto Frota, que está no ar na Globo como Leôncio na reprise de Tieta (1989), morreu em 2024, aos 85 anos, após encarar mais de um ano de luta contra um câncer de pulmão. O intérprete colecionou sucessos na carreira e se despediu da televisão em 2023, quando fez uma participação especial em Terra e Paixão, novela das nove da Globo na época.

Artista multifacetado

Roberto Frota nasceu no Rio de Janeiro, em 1939, e trilhou um caminho singular nas artes. Inicialmente, sua vida parecia seguir outro rumo: nomeado para um cargo público na juventude, ele acabou encontrando sua verdadeira paixão no teatro. Foi no Teatro Tablado, sob a orientação de Maria Clara Machado (1921-2001), que iniciou sua jornada como ator, marcando sua estreia profissional em 1969.

Com uma carreira que atravessou décadas, Frota construiu uma trajetória cheia de variedade tanto na televisão quanto nos palcos. No teatro, participou de montagens de destaque como Cemitério de Automóveis e Trair e Coçar é Só Começar!, enquanto na TV deixou sua marca em produções icônicas como Vale Tudo (1988), Mulheres Apaixonadas (2003) e Pedra sobre Pedra (1992).

Destaques na televisão

O rosto de Roberto Frota se tornou familiar ao grande público ao longo das décadas. Ele interpretou personagens marcantes, como o Leôncio em Tieta e Santana em Vale Tudo. Sua versatilidade o levou a transitar entre diferentes gêneros, indo do drama à comédia, e do romance às produções históricas.

Ao longo da carreira, Frota acumulou participações em dezenas de novelas e séries, incluindo Riacho Doce (1990), Anjo de Mim (1996), A Casa das Sete Mulheres (2003) e Amor de Mãe (2019).

Adeus a um grande artista

Em seus últimos anos, Roberto Frota enfrentou uma dura batalha contra o câncer de pulmão. Mesmo assim, manteve-se ativo até 2023, quando fez sua última aparição na TV. Sua despedida aconteceu em 2024, deixando para trás um legado repleto de arte e paixão pela interpretação.

Seu talento e dedicação seguirão vivos na memória dos fãs e na história da televisão brasileira: além de ator, Roberto Frota também se destacou como diretor, produtor e escritor. Nessas outras áreas, foi responsável pelo argumento original do filme Se Eu Fosse Você (2006), uma das comédias de maior sucesso do cinema nacional.

