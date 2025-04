Filho de Tony Bellotto relembra foto com o pai após cirurgia contra o câncer

Filho de Tony Bellotto recebe apoio na internet ao relembrar foto com o pai após o músico passar por cirurgia contra o câncer: ‘Já deu tudo certo’

Filho de Tony Bellotto, o jovem João Mader Bellotto, de 28 anos, fez uma homenagem discreta para o pai após o músico passar por uma cirurgia. O integrante da banda Titãs passou por um procedimento cirúrgico para remover um tumor do pâncreas e está na fase de recuperação. Com isso, o filho dele relembrou uma foto antiga com o pai.

Na imagem, Tony e a esposa, Malu Mader, apareceram com o filho ainda criança no colo. Além disso, ele postou a imagem do comunicado oficial da banda sobre a saúde do músico, que dizia: “Nosso querido Tony Bellotto fez a cirurgia. O procedimento foi bem-sucedido e agora ele inicia o processo de recuperação”. Com o post de João, os amigos e fãs da família deixaram comentários carinhosos de incentivo neste momento delicado.

“Já deu tudo certo! Boa recuperação a seu pai”, disse um seguidor. “Rezei por ele! Fico feliz com a notícia”, afirmou outro. “João, torcendo muito pela breve recuperação de seu pai. Sou muito fã e admiradora de seu trabalho”, comentou mais um.

O diagnóstico

Em abril deste ano, o músico Tony Bellotto revelou publicamente que recebeu o diagnóstico da doença. Na ocasião, ele adiantou que faria a cirurgia. "Fazendo um exame de rotina, eu fui diagnosticado com tumor no pâncreas e vou passar por uma cirurgia, assistido pela doutora Fernanda Capareli e pelo Doutor Marcelo Cerqueira César Machado", disse ele.

"Durante esse período, eu vou me afastar temporariamente dos palcos, mas os Titãs seguem com a agenda planejada, acompanhados pelo músico Alexandre de Orio. Logo que eu me recupere, eu vou retornar aos shows e às minhas atividades profissionais. Então, desde já quero agradecer aos pensamentos, palavras e mensagens de apoio e de carinho. E pedir que vocês não sofram. Sem drama", completou Tony Bellotto.

