Record enxerga sucesso óbvio de turcas e põe em xeque produções bíblicas

A aceitação das novelas turcas pelo público marca uma mudança no cenário deixando as produções bíblicas em segundo plano

Nos últimos anos as novelas turcas se tornaram populares entre o público brasileiro, o que fez com algumas emissoras investissem mais nessas tramas. Esse é o caso da Record, que enxerga o sucesso óbvio dessas histórias e põe em xeque as produções bíblicas tão famosas do canal. Entenda mais sobre o assunto.

Quando falamos de Brasil, há mais de 70 anos novelas são fenômenos por aqui, sendo um país com um mercado muito forte em folhetins nacionais, não é por acaso que a TV Globo investe tanto em remakes de clássicos da teledramaturgia, mas será que o público brasileiro se cansou? As novelas turcas chegaram para ficar?

Já tem anos que a Record ficou conhecida por apostar em suas tramas bíblicas, e durante muito tempo rendeu bons resultados, mas nem de longe tem os mesmos resultados de Os Dez Mandamentos (2015). Depois, a emissora de Edir Macedo optou por se aventurar nas novelas turcas, que bombam em outros canais.

Como números não mentem, a Record constatou que as narrativas da Turquia caíram no gosto do público brasileiro. Na última semana, Força de Mulher, fez a emissora vencer a nova novela inédita do SBT, A Caverna Encantada.

Segundo dados de audiência, na Grande São Paulo, entre os dias 29 de julho e 2 de agosto, a trama turca marcou média de 5,0 pontos com 8% de share. Seria esse um novo cenário para teledramaturgia da Record?

NÃO É SÓ EM UMA EMISSORA

É importante reforçar que não é só na Record que as narrativas turcas estão fazendo sucesso. Recentemente, com as plataformas de streaming apostando cada vez mais nas tramas da Turquia. O Globoplay contemplou seu catálogo com mais de dez novelas turcas.

Em abril, o sucesso de Hercai: Amor e Vingança foi tanto que a narrativa da Turquia passou Renascer, atual novela das nove da TV Globo, e se consagrou como segundo lugar entre as produções mais assistidas no Globoplay, perdendo apenas para o BBB 24, que estava em reta final.

Com o novo cenário da Record caminhando para as novelas turcas, essa pode ser uma estratégia da emissora em aumentar o número de telespectadores vindos da Globo, tendo em vista que as narrativas turcas foram um sucesso.