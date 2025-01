Camila Queiroz se desafia na carreira com Beleza Fatal: 'Não imaginam o que vem por aí'

Durante coletiva de imprensa, a CARAS Brasil conversou com a atriz Camila Queiroz que confessou detalhes de sua personagem em Beleza Fatal

Camila Queiroz (31) está em contagem regressiva para estreia de Beleza Fatal, primeira novela inédita da plataforma Max, que chega a pltaforma de streaming no dia 27 de janeiro. Na trama, ela será a misteriosa Sofia. A CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa do lançamento do folhetim e conversou com a artista.

A atriz brinca que não tinha tempo para ler os capítulos de Beleza Fatal, pois vinha de uma rotina muito intensa de gravações, mas aceitou na hora o convite para integrar a novea quando chegou percebeu o rumo da história escrita por RaphaelMontes (34)

"Quando eu cheguei no final do capítulo 10, eu parei tudo, peguei o telefone e falei 'eu quero, eu tenho certeza'. Me atravessou o texto... As personagens, a Sofia, tudo que ela traz... Eu fiquei muito mexida com o texto do Rapha, eu não imaginava o que vem pela frente".

Camila destaca que esse projeto é inédito em sua carreira: "É algo que eu nunca fiz. Eu fiquei muito mexida com todo o texto do Rapha. Eu não imaginava o que vinha pela frente. Vocês não imaginam o que vem por aí".

CAMILA NOVELEIRA

Beleza Fatal é a primeira novela da Max Brasil e conta com um grande elenco. Além de Camila Queiroz, Camila Pitanga (47), Murilo Rosa (54) e Giovanna Antonelli (48) também fazem parte da trama. A atriz revela que o trabalho trouxe uma nostalgia por contracenar com nomes tão importantes para a teledramaturgia brasileira.

"Foram grandes encontros, foi mexendo com um lado meu noveleira, é isso. Novela sempre esteve presente, eu fui uma criança extremamente noveleira. Eu sou apaixonada por novelas até hoje e acho que isso é algo que está enraizado na nossa cultura. Cada um deles, quando eu fui encontrando no set. Eram pessoas que eu admirava, pessoas que eu sonhava em trabalhar. Foi me gerando uma emoção nova, mexendo com a Camila criança", finaliza a atriz Camila Queiroz ao falar de Beleza Fatal.

