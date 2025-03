Bebê da novela 'A Vida da Gente' foi vivida por gêmeas que viraram nadadoras

Saiba por onde andam as gêmeas que interpretaram a bebê Julia, filha de Ana e Rodrigo na novela A Vida da Gente, da Globo. Elas cresceram e já estão com 14 anos

A novela A Vida da Gente foi uma trama exibida na faixa das 6 da Globo e conquistou os fãs com a história do triângulo amoroso entre Ana (Fernanda Vasconcellos), Rodrigo (Rafael Cardoso) e Manuela (Marjorie Estiano). No meio deles estava a pequena Julia, filha de Ana e Rodrigo, mas que foi criada por Manuela após a protagonista ficar em coma por vários anos. A garotinha foi interpretada por bebês gêmeas na primeira fase da história: Serena e Vitória Lovatel.

Na telinha, o público via apenas uma bebê, mas, nos bastidores, as gêmeas se revezavam nas cenas para que não ficassem tão casadas com a rotina de gravação. Hoje em dia, as meninas cresceram e se tornaram atletas!

Em entrevista ao site Mais Novela, a mãe delas, Daniela Lovatel, contou que as bebês foram escolhidas para a novela porque faziam natação desde os 3 meses de idade. Uma das primeiras cenas delas teria que ser feita dentro da água, já que Ana sofria um acidente de carro com a filha. "Quando elas eram pequenas, eu as coloquei em uma agência em Niterói e eles estavam procurando crianças que tivessem alguma habilidade na água. Por serem gêmeas que faziam natação, elas passaram no teste. À princípio, elas iam aparecer pouco na novela, mas acabaram ficando três meses no ar", disse ela.

Inclusive, a mãe comentou sobre as diferenças nas personalidades das gêmeas. "As personalidades são muito diferentes. Serena é mais extrovertida e não tem medo de se arriscar. Já a Vitória é mais receosa, mais cautelosa. Elas falam bastante e adoram contar histórias", afirmou.

Hoje em dia, Serena e Vitória são atletas de natação. Elas treinam em um clube e já participaram de várias competições, tanto que possuem várias medalhas. Elas completaram 14 anos em agosto de 2024. Nas redes sociais, as adolescentes mostram as fotos dos treinos, campeonatos e do dia a dia com os amigos e a família.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Serena Lovatel & Vitoria Lovatel (@gemeas.lovatel)

