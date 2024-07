Nicolas Prattes fala sobre ficar um mês fora de casa para gravações de nova novela

'Saudade até da minha frigideira', brincou Nicolas Prattes; em entrevista ao ‘Mais Você’ o ator falou sobre a experiência de gravar a nova novela

No Mais Você desta sexta-feira, 19, o repórter Ivo Madoglio acompanhou os atores da nova novela das nove da TV Globo, ‘Mania de Você’, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, onde estavam sendo filmadas algumas sequências da trama.

Durante o programa, o repórter conversou com Nicolas Prattes enquanto se dirigiam para umas das ilhas onde estão sendo gravadas a novela. No papo, o ator, que dará vida ao ativista ambiental Rudá, falou sobre os dias em que fica fora de casa para trabalhar. Vale lembrar que Nicolas já gravou cenas da trama em Portugal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nicolas Prattes (@nicolasprattes)

"Eu sou taurino, tenho saudade da rotina, da minha casa e até da minha frigideira", brincou o ator, que estava há duas semanas em Angra e contou que as gravações por lá durariam um mês. A saudade foi tanta que a namorada do ator, Sabrina Sato deu um pulinho na europa para prestigiar o ator.

Em sua rede social, a famosa compartilhou um clique apaixonado com o eleito e falou sobre estar matando a saudade dele mais uma vez. "Agora eu vim te ver meu amor, Nicolas Prattes", escreveu Sabrina Sato ao surgir radiante ao lado do eleito em Portugal.

Quem é Rudá em Mania de Você?

O personagem de Nicolas é caiçara, ativista ambiental, e foi criado com o irmão, Iberê (Jaffar Bambirra), pela tia, Moema (Ana Beatriz Nogueira), uma grande protetora do povo da região, que vive no local desde que nasceu.

“O Rudá é um homem da terra, um homem com os pés no chão e as mãos no mar. É um espírito livre que não precisa de muito para ser feliz. A ambição dele é ficar sempre no lugar onde ele nasceu, onde foi criado, com a tia dele, com o irmão, pescando, ajudando a comunidade em que ele vive", contou o ator.