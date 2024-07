Sabrina Sato retribrui prova de amor de Nicolas Prattes: 'Agora eu'

Após Nicolas Prattes encontrá-la no Japão, Sabrina Sato retribrui atitude do amado ao levar a família para viagem em Portugal, onde ele está gravando

O ator Nicolas Prattes está em Portugal gravando a próxima novela das nove, Mania de Você, na qual ele será um dos protagonistas. Após surpreender Sabrina Sato no Japão, a apresentadora resolveu fazer o mesmo e surpreender o amado ao aparecer em Lisboa com sua família.

Aproveitando a passagem do namorado pelo país europeu, a ex-BBB então viajou para o local com os pais e a filha Zoe, de 5 anos, do relacionamento vivido com o ator Duda Nagle. Em sua rede social, a famosa compartilhou um clique apaixonado com o eleito e falou sobre estar matando a saudade dele mais uma vez.

"Agora eu vim te ver meu amor, Nicolas Prattes", escreveu Sabrina Sato ao surgir radiante ao lado do eleito em Portugal.

Enquanto a apresentadora estava no Japão gravando a segunda temporada de seu quadro no Fantástico, a filha dela com Duda Nagle, Zoe, ficou no Rio de Janeiro curtindo as férias de julho com o pai. Ao ver o cliques da herdeira com o ex, a apresentadora reagiu e deixou um comentário.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nicolas Prattes (@nicolasprattes)

Em Portugal, Sabrina Sato curte tarde na praia ao lado da filha

Sabrina Sato tem aproveitado bastante o verão europeu ao lado da filha, Zoe, de cinco anos, fruto de seu antigo relacionamento com o ator Duda Nagle. Em viagem a Portugal com a apresentadora fez uma postagem no Instagram, nesta quinta-feira, 18, e mostrou que curtiu uma tarde na praia de Cascais.

"Depois de um almoço maravilhoso, a Zozo quis ir curtir uma praia", escreveu ela na legenda da publicação. Nos cliques, a apresentadora aparece com um maiô vermelho e um lenço de crochê de corações na cabeça, fazendo um mix de rosa e vermelho. Para completar o look fashionista, a mãe da Zoe apostou em óculos escuros e um maxi brinco dourado. Veja as fotos aqui.