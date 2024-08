Nathalia Dill confessa grande proteção em criação da filha: 'Paranoia'

Mãe da pequena Eva, a atriz Nathalia Dill revelou ser bastante protetora ao recordar um episódio em que salvou a filha na praia

A atriz Nathalia Dill abriu o coração e falou um pouco sobre sua experiência na maternidade. Mãe da pequena Eva, de apenas 3 anos, a artista confessou ser bastante protetora quando se trata dos cuidados com a herdeira.

Em entrevista ao site 'Extra', Nathalia, que atualmente está no ar na novela 'Família É Tudo', da TV Globo, contou que já estava inserida no mundo da maternidade bem antes da chegada de Eva, fruto de seu casamento com o produtor musical Pedro Curvello. A famosa ainda destacou que gosta de estar presente em cada fase da menina.

"Muito antes de engravidar, eu acompanhava aquele programa ‘Supernanny’ [exibido no SBT] e gostava de brincar com crianças. Outro dia, eu estava ouvindo um audiolivro sobre neurociência, desvendando o cérebro infantil. Pra mim não é um martírio, acho legal. Mas entendo que tenha mulher que não goste", declarou a atriz.

"Eu adoro a parte da escola. De levar e ir buscar, interagir com os outros pais. A gente virou amigo, viaja junto, é uma galera maneira. E adoro festinha de criança!", completou Nathalia Dill. A famosa, por sua vez, relatou que, com a chegada da pequena, se sente uma pessoa 'responsável em tempo integral'.

Ao longo do bate-papo, a artista recordou um breve momento em que algo pior poderia ter acontecido caso não estivesse ao lado da filha. "Sou superparanoica. Outro dia, ela [estava] perto do mar. E meu amigo: 'Senta aqui'. Eu fiquei em pé. Não deu outra: veio uma onda e eu a peguei na hora. Então, me deixem com a minha paranoia (risos)", disse ela.

"O que incomoda é o sono de má qualidade e a responsabilidade em tempo integral. Por exemplo: se vou à praia, não posso desgrudar os olhos dela por um segundo. É cansativo, uma tensão constante. Mas, se você tem outra pessoa com quem dividir, já melhora. E Pedro [marido] é muito parceiro", relatou Nathalia Dill, por fim.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nathalia Dill (@nathaliadill)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nathalia Dill (@nathaliadill)

Filhas de Sabrina Petraglia e Nathalia Dill juntas

Recentemente, Sabrina Petraglia explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar o encontro de sua filha, Maya, com Eva, a herdeira de Nathalia Dill.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz postou uma sequência de cliques das duas juntas e se derreteu. "Há dez anos, quando nos conhecemos na novela Alto Astral, não podíamos sequer imaginar esse encontro de Maya e Eva! Delícias da vida!", escreveu a artista, que retornou ao Brasil para atuar na novela Família É Tudo, da TV Globo, que Nathalia também está no elenco.