Na reta final da novela, Sophie Charlotte se despede de sua personagem

Na reta final de Renascer, Sophie Charlotte apareceu nas redes sociais para falar sobre a despedida de sua personagem Eliana

A novela das 21h da TV Globo, Renascer está cada dia mais perto da sua reta e final e pelo visto os fãs da novela não são os únicos que estão sofrendo com esse momento. Sophie Charlotte, que interpreta Eliana na trama, apareceu nos Stories do Instagram e desabafou sobre a despedida de sua personagem.

No registro compartilhado pela estrela, ela aparece dentro de um carro. Iluminada pela luz do Sol e provavelmente voltando de uma gravação da novela, ela refletiu na legenda foto: "Começando a despedida de Eliana.... na estrada voltando de um dia longo pensando em tudo. Agradecendo", escreveu.

Foto: Reprodução / Instagram

Renascer será substituída por Mania De Você, nova novela do famoso autor João Emanuel Carneiro, que estreia dia 9 de setembro. Grandes nomes como Adriana Esteves, Rodrigo Lombardi, Eliane Giardini, Mariana Ximenes, Joana de Verona, Ângelo Antônio, Ana Beatriz Nogueira, Bukassa Kabengele, entre outros, estão no elenco do folhetim.

Sophie Charlotte e Xamã trocam beijos em evento

O romance entre Sophie Charlotte e Xamã é real! Em meio a rumores de um possível affair, os atores de 'Renascer', da Globo, foram vistos aos beijos na madrugada de sábado, 6, durante um evento no Rio de Janeiro.

Recentemente, a artista, premiada como melhor atriz, chegou acompanhada do cantor no Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), realizado em São Paulo. Na ocasião, além de conversarem bastante na plateia, Xamã comemorou o momento em que Sophie subiu ao palco para receber o troféu.

Vale lembrar que Sophie Charlotte e Xamã são par romântico no remake de 'Renascer'. Os famosos teriam engatado um affair fora das telinhas após o fim do casamento da atriz com o ator Daniel de Oliveira, em abril deste ano. Solteira desde o divórcio, ela nunca assumiu publicamente nenhuma relação; confira os registros do casal!