Motivo para Murilo Benício ter recusado papel em Mania de Você é revelado

Você sabia? Murilo Benício iria interpretar Molina na novela Mania de Você, da Globo, mas desistiu por causa de uma exigência

O ator Murilo Benício foi cotado para interpretar o vilão Molina na novela Mania de Você, da Globo. Porém, ele desistiu do trabalho. Agora, a colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, revelou o motivo para ele ter recusado o personagem.

De acordo com a colunista, Murilo foi chamado para interpretar Molina e achava que o personagem iria aparecer apenas por alguns capítulos no início da novela. Quando já estava conversando sobre os detalhes do personagem, ele foi informado sobre a possibilidade de Molina retornar nos últimos meses da novela.

O ator teria achado que o cachê oferecido para ele não era o suficiente para ficar à disposição da emissora. Ele teria que deixar de aceitar outros projetos para esperar pela definição do autor se iria ou não retomar para o final da novela. Com isso, ele achou melhor recusar o trabalho.

Então, a Globo chamou o ator Rodrigo Lombardi para interpretar o vilão Molina. Inclusive, o personagem volta para a história nos próximos capítulos.

Na trama, Molina foi dado como morto e Mavi (Chay Suede) armou um golpe para ficar com a fortuna do ricaço. Porém, o empresário não morreu e ficou escondido no exterior por vários anos com a ajuda de Mércia (Adriana Esteves). Agora, ao ver Mavi quase caindo em um golpe de Viola (Gabz), ele retorna ao Brasil.

Murilo Benício curtiu viagem com a ex

A atriz Giovanna Antonelli saiu de férias com o atual marido, o diretor Leonardo Nogueira, e também com o ex-marido, o ator Murilo Benício. O trio nutre uma amizade duradoura e costuma fazer passeios juntos. Desta vez, eles foram para uma praia curtir os dias de verão.

A viagem foi revelada por Murilo, que brincou sobre viajar com a mãe do seu filho. “De férias com a ex”, disse ele, brincando com o reality show que leva este nome e se passa em uma praia.

Vale lembrar que Giovanna tem 3 filhos. O primogênito dela, Pietro, é fruto do casamento com Murilo Benício. Enquanto isso, as gêmeas Sofia e Antônia são frutos do atual casamento com Leonardo Nogueira.

