Morte e revelações do passado: Confira detalhes do primeiro capítulo de 'Garota do Momento'

Estreando no horário das 18h na TV Globo, 'Garota do Momento' promete cenas de adrenalina logo no primeiro capítulo; confira todos os detalhes

Nesta segunda-feira, 4, vai ao ar o primeiro capítulo de Garota do Momento, que promete entregar bastante entretenimento ao público! Com Duda Santos, Maisa Silva, Pedro Novaes e mais diversos atores renomados no elenco, confira tudo que vai rolar no primeiro capítulo da trama que ocupa a faixa das 18h na TV Globo.

A história começa quando Beatriz (Duda Santos) descobre que sua mãe, Clarice (Carol Castro), está viva. Após ficar viúva, Clarice, com talento nato para a pintura, decide deixar Petrópolis e sua filha aos cuidados da sogra, Carmem (Solange Couto), para tentar uma nova vida no Rio de Janeiro, onde busca uma chance em uma exposição de arte.

Na capital, Clarice conhece Juliano Alencar (Fabio Assunção), herdeiro da Perfumaria Carioca, que logo se apaixona por ela e propõe casamento. No entanto, a situação se complica quando Clarice flagra uma briga entre Juliano e sua amante, Valéria (Julia Stockler), que acaba em uma morte acidental. Atormentada, Clarice sofre um acidente e perde parte da memória. Recordando apenas que tinha uma filha chamada Beatriz, Juliano e sua mãe, Maristela (Lilia Cabral), se aproveitam da situação, entregando-lhe outra menina como sendo sua filha, batizando-a com o mesmo nome.

Para consolidar a mentira, Maristela e Juliano criam uma falsa história para Clarice, inventando até uma família fictícia. Dezesseis anos se passam, e Beatriz finalmente encontra uma foto da mãe em uma revista, reacendendo seu desejo de encontrá-la. Beatriz, então, decide viajar ao Rio de Janeiro em pleno Carnaval, onde seu caminho se cruza com Beto (Pedro Novaes), um fotógrafo progressista. A conexão entre eles é imediata, mas há um problema: Beto é noivo de Bia (Maisa), a jovem que Clarice acredita ser sua verdadeira filha.

Duda Santos compara protagonista de Garota do Momento com Maria Santa de Renascer

Vista recentemente em Renascer, novela da Globo que terminou em setembro, interpretando a icônica Maria Santa, Duda Santos (23) volta à telinha na segunda, 4, para protagonizar Garota do Momento, nova novela das seis. Em entrevista realizada durante a festa de lançamento da novela, na qual a CARAS Brasil esteve presente, a atriz comparou as duas personagens.

Em Garota do Momento ela vive Beatriz, que na infância foi trocada por Bia (Maisa), que é criada por Clarice (Carol Castro) sem saber que sua verdadeira filha está em um orfanato. Já em Renascer, Duda foi Maria Santa, o grande amor de José Inocêncio, que morre no parto do quarto filho do casal, desencadeando a história cheia de mágoas da família.

"As personagens são completamente diferentes, com experiências diferentes. Renascer foi linda, avassaladora, eu mergulhei naquele universo, e a Beatriz tem sido muito encorajadora", explica. "Maria Santa foi criada em casa, só tinha acesso àquela família, depois se apaixonou pelo José Inocêncio e vivia pra esse amor, e morreu por esse amor. A Beatriz tem mais informação, mais autonomia da própria vida, e isso faz diferença na vida de qualquer pessoa", conclui.

