Duda Santos compara protagonista de Garota do Momento com Maria Santa de Renascer

Duda Santos esteve em Renascer, que terminou em setembro, e já está estreando Garota do Momento, agora como protagonista

Vista recentemente em Renascer, novela da Globo que terminou em setembro, interpretando a icônica Maria Santa, Duda Santos (23) volta à telinha na segunda, 4, para protagonizar Garota do Momento, nova novela das seis. Em entrevista realizada durante a festa de lançamento da novela, na qual a CARAS Brasil esteve presente, a atriz comparou as duas personagens.

Em Garota do Momento ela vive Beatriz, que na infância foi trocada por Bia (Maisa), que é criada por Clarice (Carol Castro) sem saber que sua verdadeira filha está em um orfanato. Já em Renascer, Duda foi Maria Santa, o grande amor de José Inocêncio, que morre no parto do quarto filho do casal, desencadeando a história cheia de mágoas da família.

"As personagens são completamente diferentes, com experiências diferentes. Renascer foi linda, avassaladora, eu mergulhei naquele universo, e a Beatriz tem sido muito encorajadora", explica. "Maria Santa foi criada em casa, só tinha acesso àquela família, depois se apaixonou pelo José Inocêncio e vivia pra esse amor, e morreu por esse amor. A Beatriz tem mais informação, mais autonomia da própria vida, e isso faz diferença na vida de qualquer pessoa", conclui.

Duda Santos com Humberto Carrão em Renascer - Divulgação

Em evidência

A proximidade das duas novelas deixou a atriz em bastante evidência. "Estou aprendendo a lidar com as coisas, com a exposição, minha relação familiar e com amigos eu tenho mais domínio", diz ela, sobre toda a atenção que tem recebido. "A exposição eu estou entendendo ainda, esse momento, as coisas que acontecem a partir disso. São ossos do ofício e é lindo receber o carinho e o retorno das pessoas".

Leia também: Duda Santos protagoniza nova novela, Garota do Momento: 'Muito grata de estar nesse lugar'