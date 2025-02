Larissa Manoela está confirmada em nova novela da Globo: 'Tô de volta'

A atriz Larissa Manoela contou aos fãs das redes sociais que estará no elenco da próxima novelas das 18h da TV Globo, Êta Mundo Melhor

Larissa Manoela fechou com a Globo para fazer parte do elenco de Êta Mundo Melhor, sequência de Êta Mundo Bom (2016), novela que vai substituir Garota do Momento.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou um vídeo segurando o roteiro da obra de Walcyr Carrasco e dividiu a novidade com os fãs. Além disso, ela também colocou um chapéu similar ao usado pelo personagem Candinho (Sergio Guizé) no folhetim.

"Se o mundo já tava bom, agora ele vai ficar ainda melhor. É oficial! Eu tô de volta na nossa próxima novela das seis. A gente se vê em Êta Mundo Melhor!", disse Larissa na gravação, deixando os fãs animados. "Quanto orgulho! Não vejo a hora", escreveu uma seguidora. "Vai arrasar como sempre", afirmou outra. "Ansiosa pra saber mais sobre a novela, ansiosa pra conhecer sua personagem, ansiosa pra assistir. Eu tô tão feliz por você", confessou uma fã.

Larissa volta à Globo após ter interpreta as personagens Elisa/Isadora em Além da Ilusão (2022), sua única novela na emissora.

Larissa Manoela abre detalhes das obras em sua casa

Recentemente, Larissa Manoela usou as redes sociais para dividir com os seguidores novos detalhes sobre as obras em sua casa. Nos Stories do Instagram, a atriz contou que ela e o marido, André Luiz Frambach, estão focados em organizar um dos cômodos do imóvel.

"Mais um dia no meio do caos até ficar tudo arrumadinho. E não acaba, gente. Mas esta semana a gente está sendo fiel com o que a gente se prometeu. Todo dia a gente arruma um cômodo da casa, tentando conciliar com tudo. Hoje fiz ioga, meu tempo. Agora, voltamos aqui. Vai dar certo, gente", garantiu. Confira!

