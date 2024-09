Milton Filho comemora sucessão de trabalhos na carreira: 'Querem me ouvir'

Em entrevista à CARAS Brasil, Milton Filho reflete sobre o momento da carreira e relembra participação em projetos de sucesso

Com um currículo que passa pelo cinema, teatro, streaming e televisão, Milton Filho (42) se consagra como nome artístico de sucesso e acumula produções relevantes na carreira. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista comemora a bom momento profissional e a sucessão de trabalhos: "Querem me ouvir", declara.

Recentemente no ar como Edgar em Fuzuê, novela sucedida no horário das sete por Família é Tudo, Milton emendou o trabalho com a peça Adorável Trapalhão – O Musical — onde viveu Mussum — e, na sequência, marcou presença na 5° temporada de Impuros no Disney+.

Para o artista, a sucessão de trabalhos é motivo de alegria: "Olho para cada trabalho como uma possibilidade de contar uma história, mas é preciso que alguém queira ouvir, ver e vivenciar comigo essa história. Hoje tenho certeza que querem me ouvir, fico feliz!", compartilha.

Flutuar entre os meios distintos, como ele conta, não é uma dificuldade. "É tudo arte! Todos são um meio de contarmos uma história, de nos conectarmos com quem quer ouvir. A diferença fica em como chega na plateia e no expectador", afirma. "Para o ator sempre será uma aventura contribuir para o personagem que já está vivo no papel", pontua.

Na carreira, Milton destaca Fuzuê como um dos trabalhos preferidos e comenta que a mãe é a maior fã desse momento: "Ela soube que eu estava na novela na cama do hospital, quando estava prestes a operar a vesícula. Só sei que quando voltei para visitá-la pós-cirurgia, todo hospital sabia que eu estava na novela. Dona Tina é minha paixão maior!", declara.

Além de Edgar, outro trabalho que marcou a jornada artística do intérprete foi a participação em Dom, quando Milton viveu Alcione, a travesti chefona de uma ala do presídio onde Pedro Dom (Gabriel Leone), o protagonista da série, passa alguns meses.

Da personagem, ele levou a paixão por Alcione (76), que ele chama carinhosamente por Marrom, e o amor pela música. Em Impuros, como ele explica, sua personalidade se difere muito do papel que interpreta: "Madruga é introspectivo, bem caladão mesmo, mas muito ganancioso, o contrário de mim em tudo! Mas tínhamos uma coisa em comum: a escuta. Então, usei esse fator para a construção dele e a direção super aprovou", diz.

O ator destaca que os trabalhos não param e já tem uma nova produção no horizonte. "No teatro, estarei em cartaz com meus irmãos de palco e avenida, Édio Nunes e Jorge Maia, no Sesc Copacabana, com o musical Professor Samba - Uma Homenagem a Ismael Silva de Ana Veloso, de 19/09 à 20/10", compartilha.