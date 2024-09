Mario Bregieira celebra novo desafio na carreira em minissérie da Record

Mario Bregieira interpreta o protagonista na minissérie Neemias, nova trama da Record: 'Me inspiro muito em Neemias para o Mario da “vida real”'

O ator Mario Bregieira está radiante com um novo desafio na carreira. Ele interpreta o protagonista na série Neemias, que é um spin off de A Rainha da Pérsia, na Record, e estreia no dia 30 de setembro. Em conversa com a CARAS Digital, o artista contou mais sobre o novo trabalho na TV.

"O convite surgiu em meados de novembro de 2023, 5 meses depois de eu ter interpretado Joabe em Reis. Fui consultado e, quando soube que era Neemias, eu já me apaixonei de cara. Comecei a pesquisar e ler sobre a história dele na Bíblia e fui me encantando por tudo o que esse homem fez por Jerusalém e para Deus. Depois da consulta, o resultado demorou 3 dias para sair, e foi uma angústia muito grande, pois eu já havia me apegado muito ao Neemias", afirmou ele.

Inclusive, ele revelou qual foi o desafio deste projeto. "Com o Neemias, meu maior desafio foi humaniza-lo e fazer um personagem carismático, que possa conversar com o público de igual pra igual. Quero que todos possam ter empatia por ele e se identificar com seus conflitos", disse o ator, que ainda explicou mais sobre as características de Neemias.

"Neemias foi um homem com uma fé inabalável, um homem com um coração justo e com uma empatia muito rara de se encontrar. Não tem como fazer um trabalho como esse e sair a mesma pessoa, com certeza aprendi e me inspiro muito em Neemias para o Mario da “vida real”. Acredito que a vida é sobre isso, buscar a constante evolução e ser cada vez mais próximo do que Jesus foi. E, com certeza, Neemias tem várias dessas virtudes", declarou.

Com a estreia tão próxima, ele revelou o que os telespectadores podem esperar da nova minissérie. "O público pode esperar uma história de muita fé, resiliência, amor, fidelidade e compaixão. A trama é muito bem desenvolvida e transita por cenas de ação, drama e comédia com uma naturalidade muito grande. Acredito que Neemias tem um potencial muito grande de tocar a vida de milhares de pessoas", refletiu.

Por fim, Bregieira falou sobre como é ser o protagonista da história. "No backstage das gravações, eu entendi que o protagonista vira uma espécie e líder dentro e fora do set de gravações. Tentei ser o mais parceiro e amigo de todos para que pudéssemos criar uma unidade e amizade entre todos do elenco e equipe técnica. Acredito que conseguimos alcançar esse feito, pois viramos uma família. E esse entrosamento facilitou muito na hora de construir as relações entre os personagens e nos motivou durante todos os momentos", finalizou.

