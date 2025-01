Luiz Fernando Guimarães marcou presença na gravação do DVD Universo Timbalada, da banda Timbalada, em Salvador, e conversou com a CARAS Brasil

Luiz Fernando Guimarães (75) prestigiou a gravação do DVD Universo Timbalada, da banda Timbalada, no Candyall Guetho Square, em Salvador, na noite do último domingo (19). O ator e humorista retornou à capital baiana após três anos, o que tornou o momento ainda mais especial.

A CARAS Brasil desembarcou na Terra de Todos os Santos à convite da Timbalada. Durante o evento, Guimarães abriu detalhes da sua amizade com Fernanda Torres (59) e Fernanda Montenegro (95). Ele também falou de Denny Denan (41), um dos vocalistas da banda (que também tem Buja Ferreira (40) como voz), e ressaltou toda sua admiração pelo cantor baiano.

"A Fernanda (Torres) é parceira de sempre. Você sabe que eu, como o Rui da Vani (personagens de Os Normais interpretados por Guimarães e Torres em 2001), as pessoas acham que eu ganhei o prêmio também. Então, todos os lugares que eu vou, as pessoas ficam: 'Parabéns, vocês são ótimos'. Eu falo com ela brincando. E isso é muito bom, é muito gratificante porque, primeiro, ela merece, o filme é extraordinário", conta.

"Eu fiquei com ela no WhatsApp até o momento da premiação. Ela ficou brincando. E a mãe dela também fala comigo. Nós temos uma relação familiar. Eu não tenho mãe. Então, a Fernanda Montenegro fala: 'Luiz, é Fernanda, a mãe'. Nós temos uma relação eterna. E é muito gratificante, não só ela ter ganhado, como eu participar da vida dela. Aonde eu vou, na academia (por exemplo), as pessoas falam: 'Parabéns, vocês são ótimos' (risos)", complementa o ator.

De volta a Salvador

Timbalada gravou seu novo DVD e recebeu grandes nomes da música brasileira, Jota.Pê (31), Jorge Vercillo (56), Afrocidade, Alee (32) e João Gomes (22). Os vocalistas Denny Denan e Buja Ferreira apresentaram a nova aposta para o Carnaval Fervo na Cidade e entoaram grandes clássicos da história da banda.

Luiz Guimarães estava pra lá de realizado em prestigiar os amigos. "Eu sou fã do Timbalada há muitos anos. Conheci o Denny quando, eu acho, que ele estava começando. Eu chamava ele de o astro, porque eu saía no carro com ele e era inacreditável. Ele achava sempre uma brincadeira. Eu falei: Não, eu sou ator. Você é astro, é muito diferente", destaca. "Venho aqui há muitos anos, mas há três anos que não venho a Salvador. Eu vinha aqui demais", continua o veterano.

Denny Denan e Buja Ferreira, vocalistas do Timbalada (Foto: Thaíse Ramos)

O verão da Bahia é um dos mais prestigiados no mundo. Enquanto o Carnaval se aproxima, Salvador segue no clima de esquenta para grandes eventos que prometem anteceder a folia baiana, que em 2024 reuniu mais de 11 milhões de pessoas. "Eu amo Salvador. E eu gosto de Salvador no verão porque rola o vento e a chuva, diferente do Rio de Janeiro", reforça o artista, que estava acompanhado do marido, Adriano Medeiros, do filho, Dante (13), e do sobrinho Kauan.

O ator Luiz Fernando Guimarães e a família - Foto: Lucas Ramos / Brazil News

VEJA REGISTRO DE LUIZ FERNANDO GUIMARÃES EM SALVADOR: