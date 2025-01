Mania de Você: Volney morre ao cair em armadilha perigosa. Saiba como será

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, o personagem Volney vai perder a vida de forma trágica. Saiba como será a sequência

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, Volney (Paulo Rocha) vai morrer. O vilão será vítima de uma armadilha ao tentar seguir a esposa, Mércia (Adriana Esteves).

Nas cenas, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, Volney coloca um rastreador no sapato de Mércia quando ela diz que vai viajar até o Rio de Janeiro. Desconfiado de que ela tem um cúmplice, ele decide segui-la.

Chegando lá, Mércia se encontra com Molina (Rodrigo Lombardi) e Volney descobre tudo. Porém, ele se torna uma vítima e desaparece. Segundo a colunista, Volney morre.

A jornalista contou que a cena do sumiço de Volney foi gravada em uma sequência secreta com a presença de Molina e Mércia nesta semana e deve ser exibida na próxima semana.

Confira o resumo da novela Mania de Você para o período de 22 a 25 de janeiro:

Capítulo 117 - Quarta-feira, 22 de janeiro

Viola diz a Mércia que está em busca de um acordo de paz. Mércia expulsa Viola de sua casa. Mavi revela a Iberê que não consegue parar de pensar em Viola. Mércia descobre a sala secreta de Volney, com as câmeras monitorando a empresa de Mavi. Fátima faz um teste de gravidez. Daniel cobra de Michele a resposta para sua proposta. Michele se assusta ao ver Ísis na casa de Daniel. Diana fala para Gael não desistir de Fátima. Michele percebe o interesse de Ísis por Daniel. Orientado por Viola, Rodhes sabota as bebidas de Mavi e Luma. Mércia descobre que Volney está de armação com Viola. Luma sente muito sono. Mavi vai até a praia encontrar Viola.

Capítulo 118 - Quinta-feira, 23 de janeiro

Mavi acredita que Viola está apaixonada por ele. Rodhes avisa a Viola que a amiga está brincando com fogo. Fátima confessa a Diana que está atordoada com o resultado do teste. Berta observa de longe Isis assediando Sirlei. Dhu e Iarlei comentam que Edmilson está se aproveitando da bondade de Wagner. Berta deixa Ísis ressabiada com os elogios e o interesse sobre o passado da nora. Volney confirma para Viola que Mércia blefou afirmando que eles estão por trás do golpe da Calcan. Viola arma para Luma flagrar Mavi e ela juntos.

Capítulo 119 - Sexta-feira, 24 de janeiro

Luma vê Mavi e Viola. Mavi revela a Luma que ama Viola. Viola se assusta com a reação de Rodhes. Mércia não consegue convencer Mavi de que ele está sendo vítima do plano de vingança de Viola. Hugo aconselha Iarlei a oferecer um projeto de vida para Bruna. Cristiano avisa a Michele que o julgamento foi antecipado. Berta procura Michele para conversar sobre Ísis e descobre o parentesco entre a funcionária de Daniel e a nora. Michele se culpa por estar enganando Cristiano. Fátima sugere a Berta ir à polícia para se certificar se existe algo contra Ísis. Iarlei e Bruna se reconciliam. Mércia pede ajuda a Luma para convencer Mavi a não assinar nenhum contrato. Luma procura Rodhes. Viola confronta Luma.

Capítulo 120 - Sábado, 25 de janeiro

Luma decide passar o restaurante a Viola. Viola tenta disfarçar a repulsa que sente por Mavi. Mércia aconselha Luma a voltar a trabalhar no restaurante. Fátima comunica a Robson que está grávida e pede ao ex-marido para assinar o divórcio. Sirlei avisa a Ísis que Berta descobriu que o tipo sanguíneo de Tomás não é compatível com os de sua família. Mércia observa Volney conversando com Viola. Volney conta a Viola que a mãe de Filipa veio ao Brasil logo depois que a portuguesa desapareceu. Luma retorna ao restaurante. Mércia ameaça Mavi para impedi-lo de assinar o contrato com o suposto grupo canadense.