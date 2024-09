Mania de Você: Saiba quem vai matar Guga; ele terá uma morte trágica

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, Guga vai morrer após tentar se vingar de Ísis. Porém, ele morrerá pelas mãos de outra pessoa

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, Guga (Allan Souza Lima) vai morrer de forma trágica. Ele está sendo procurado pela polícia desde que matou Henrique (Antonio Saboia) após ordem de Ísis (Mariana Ximenes). Então, ele decide se vingar da ex-amante, mas é morto por outra pessoa. Saiba como será!

Nas cenas, Berta (Eliane Giardini) colocou a polícia para procurar o ex-funcionário Guga, que foi o responsável pela morte trágica de seu filho, Henrique. Por isso, o rapaz está foragido. Em um momento, a ex-amante dele, Ísis, decide que é a hora de tirá-lo do seu caminho e contrata um homem para matá-lo, mas o plano não dá certo e Guga fica furioso ao ver que estão tentando matá-lo.

Com isso, Guga decide se vingar da ex-amante. Ele invade a mansão e coloca uma arma na cabeça de Ísis, mas ela nega que tentado tirar a vida dele. "A única coisa que me importa é acabar com a tua raça, vadia, desgraçar a sua vida como você fez com a minha. Vamos lá embaixo agora contar pra velha que quem armou a morte do filho dela foi você. Ela vai adorar saber quem você é, direitinho!", diz ele.

Então, Guga começa a gritar pela casa: "Dona Berta! Tenho uma história muito boa pra contar pra senhora! Tenho certeza que a senhora vai adorar escutar tudo o que eu tenho pra contar, é história de novelão!". No entanto, ele não tem tempo de revelar a verdade.

Berta aparece armada e dá um tiro na cabeça de Guga, que morre na hora. Ísis fica chocada com a morte repentina do ex-amante.

Confira o resumo da novela Mania de Você para o período de 18 a 21 de setembro:

Capítulo 09 - Quarta-feira, 18 de setembro

Berta mostra a Ísis a imagem de Guga na emergência. Guga invade a casa de Berta e faz Ísis de refém. Para defender a nora, Berta toma uma atitude drástica. Molina diz para Mavi que é melhor fazerem o teste de DNA. Mavi tenta mais uma vez convencer Mércia de irem embora da ilha. Viola conta a Rudá que decidiu ir embora por causa de Molina.

Capítulo 10 - Quinta-feira, 19 de setembro

Molina faz de tudo para agradar Mércia, que percebe suas intenções. Luma nota algo de errado com os depósitos que Molina faz para ela e pede ajuda de Mavi. Molina dopa Mércia. Mércia perde os sentidos, mas consegue enviar uma mensagem para Mavi antes. Luma e Mavi socorrem Mércia, que faz revelações sobre o passado dos dois. Luma, Mavi e Mércia, na companhia de um segurança, confrontam Molina. Luma manda Molina ir embora. O segurança leva Molina, que reage e consegue fugir. Molina vai à casa de Mavi, e ameaça Viola. Rudá fica sabendo e vai atrás dela. Rudá e Molina entram em confronto, e um tiro é ouvido. Molina é morto

Capítulo 11 - Sexta-feira, 20 de setembro

Viola acredita na inocência de Rudá. Luma flagra Rudá e Viola se beijando e dispara acusações contra os dois. Viola decide acompanhar Rudá. Mavi consegue rastrear a lancha de Rudá e Viola, e manda um capanga atrás deles. Mavi fica sabendo pelo capanga onde Rudá e Viola estão hospedados e avisa à polícia. Rudá foge em um caminhão a tempo de não ser encontrado pela polícia e percebe que tudo foi armado por Mavi. Mavi oferece duas opções para Rudá: ir para Portugal e se afastar de Viola ou acabar preso pela morte de Molina.

Capítulo 12 - Sábado, 21 de setembro

Rudá aceita a proposta de Mavi e foge para Portugal. Luma não acredita na tristeza de Mércia pela morte de Molina. Mavi paga a fiança de Viola. Rudá tenta falar com Viola, sem saber que o celular da jovem está com Mavi. No Rio de Janeiro, Almeida contrata Viola apara cozinhar no restaurante onde Marcel trabalha como ajudante de garçom. Luma oferece o quarto de Molina a Mavi. Mércia orienta Mavi a conquistar Luma.