Mania de Você: Saiba como Luma fica pobre e sozinha

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, Luma sofre uma reviravolta do destino e fica na miséria. Saiba como tudo vai acontecer

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, Luma (Agatha Moreira) vai ficar na miséria. A jovem perderá toda a fortuna ao sofrer uma reviravolta do destino. Saiba como tudo acontecerá:

Nas cenas, Molina (Rodrigo Lombardi) vai morrer com um tiro e criará um mistério sobre ‘Quem matou?’. Enquanto o segredo não é revelado, Luma, que foi registrada como filha dele, sofrerá bastante. A jovem se casa com Mavi (Chay Suede), que já sabe que é filho de Molina com Mércia (Adriana Esteves). Além disso, ela descobre que não é filha biológica de Molina.

Ao se casar com Mavi, Luma deu uma procuração com plenos poderes para ele. Então, o rapaz comprova que é filho biológico de Molina e rouba toda a fortuna de Luma. A mocinha fica sozinha e sem dinheiro.

Luma vai trabalhar em uma empresa de aplicativos, mas é demitida. Com isso, ela decide pedir ajuda para Viola (Gabz), que venceu um concurso de culinária e vai abrir um restaurante de luxo. Ao ouvir a história de Luma, Viola decide ajudá-la e dá um emprego para a amiga.

Confira o resumo da novela Mania de Você para o período de 17 a 21 de setembro:

Capítulo 08 - Terça-feira, 17 de setembro

Molina nega a paternidade de Mavi e demite Mércia. Luma não aceita a demissão de Mércia. Viola procura Mavi e diz que vai ficar na ilha. Mavi conta a Viola que Molina é seu pai. Molina vai até a casa de Viola, que se assusta com a sua presença. Molina finge para Mércia que está arrependido. Mércia diz a Mavi que Molina não é seu pai. Viola conta a Mavi que Molina esteve lá. Mércia desconfia das atitudes de Molina com ela. Mavi e Luma decidem ir juntos tirar satisfações com Molina.

Capítulo 09 - Quarta-feira, 18 de setembro

Berta mostra a Ísis a imagem de Guga na emergência. Guga invade a casa de Berta e faz Ísis de refém. Para defender a nora, Berta toma uma atitude drástica. Molina diz para Mavi que é melhor fazerem o teste de DNA. Mavi tenta mais uma vez convencer Mércia de irem embora da ilha. Viola conta a Rudá que decidiu ir embora por causa de Molina.

Capítulo 10 - Quinta-feira, 19 de setembro

Molina faz de tudo para agradar Mércia, que percebe suas intenções. Luma nota algo de errado com os depósitos que Molina faz para ela e pede ajuda de Mavi. Molina dopa Mércia. Mércia perde os sentidos, mas consegue enviar uma mensagem para Mavi antes. Luma e Mavi socorrem Mércia, que faz revelações sobre o passado dos dois. Luma, Mavi e Mércia, na companhia de um segurança, confrontam Molina. Luma manda Molina ir embora. O segurança leva Molina, que reage e consegue fugir. Molina vai à casa de Mavi, e ameaça Viola. Rudá fica sabendo e vai atrás dela. Rudá e Molina entram em confronto, e um tiro é ouvido. Molina é morto

Capítulo 11 - Sexta-feira, 20 de setembro

Viola acredita na inocência de Rudá. Luma flagra Rudá e Viola se beijando e dispara acusações contra os dois. Viola decide acompanhar Rudá. Mavi consegue rastrear a lancha de Rudá e Viola, e manda um capanga atrás deles. Mavi fica sabendo pelo capanga onde Rudá e Viola estão hospedados e avisa à polícia. Rudá foge em um caminhão a tempo de não ser encontrado pela polícia e percebe que tudo foi armado por Mavi. Mavi oferece duas opções para Rudá: ir para Portugal e se afastar de Viola ou acabar preso pela morte de Molina.

Capítulo 12 - Sábado, 21 de setembro

Rudá aceita a proposta de Mavi e foge para Portugal. Luma não acredita na tristeza de Mércia pela morte de Molina. Mavi paga a fiança de Viola. Rudá tenta falar com Viola, sem saber que o celular da jovem está com Mavi. No Rio de Janeiro, Almeida contrata Viola apara cozinhar no restaurante onde Marcel trabalha como ajudante de garçom. Luma oferece o quarto de Molina a Mavi. Mércia orienta Mavi a conquistar Luma.