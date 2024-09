Mania de Você: Saiba como Luma recupera sua fortuna

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, Luma consegue uma grande aliada para se vingar de Mavi e recuperar seu dinheiro. Saiba como será

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, Luma (Agatha Moreira) iniciará a sua vingança contra Mavi (Chay Suede). Ele roubou a fortuna da namorada e a deixou pobre. Agora, ela terá uma aliada para recuperar o seu dinheiro.

Nas cenas, de acordo com o site NaTelinha, Mércia (Adriana Esteves) decide que é a hora de parar de apoiar Mavi ao ver que ele segue com a obsessão por Viola (Gabz). Enquanto isso, Luma vai até o resort de luxo para pedir um emprego para Viola e consegue uma vaga. Lá, ela reencontra Mércia.

Em uma conversa, Mércia diz para Luma que quer ajudá-la a recuperar sua fortuna. Ela promete que vai entregar provas da armação de Mavi, que vendeu a ilha e a mansão de Luma por meio de procuração.

Além disso, Luma consegue chantagear Mavi. Ela descobre que ele está mentindo para Viola. Ele disse para a amada que está pobre e morando na vila de pescadores. Porém, ele está milionário e é o dono do resort. Com isso, Luma ameaça contar para Viola toda a verdade sobre ele e diz que só ficará quieta se ele devolver a sua fortuna.

Confira o resumo dos capítulos da novela Mania de Você para o período de 26 a 28 de setembro:

Capítulo 16 - Quinta-feira, 26 de setembro

Os convidados ficam encantados com os pratos preparados por Viola. Walter tentar danças a força com Viola e Mavi intervém. Viola fica surpresa em ver Mavi, que mente sobre sua presença no evento. Marcel se preocupa com a reaproximação de Viola e Mavi. Leide se aproxima de Ísis, que fica espantada ao vê-la. Luma é demitida e decide ir atrás de Viola. Em Portugal, Filipa se muda para casa de Rudá. Moema tenta convencer Rudá a voltar para o Brasil. Mavi monitora Viola por meio das câmeras e vai atrás dela. Os dois ficam juntos. Rudá avisa para Filipa que vai voltar ao Brasil. No restaurante, Viola se depara com Luma.

Capítulo 17 - Sexta-feira, 27 de setembro

Luma e Viola ficam frente a frente. Viola abraça Luma. Luma fica impressionada com o Violeta. Leidi chantageia Ísis e afirma que tem como provar que Tomás não é filho de Henrique. Viola leva Luma para sua casa e a convida para trabalhar no Violeta. Leidi exige de Isis um emprego na mansão da família. Mavi diz para Viola que Luma é psicopata. Rudá chega na casa de Moema. Isis consegue contratar Leidi.

Capítulo 18 - Sábado, 28 de setembro

Rudá e Viola se encontram. Mércia vê Luma no mercado, mas não é vista por ela. Mércia diz para Mavi que viu Luma no mercado e que a farsa dele acabou. Mavi expulsa a mãe de casa. Leidi exige que Isis contrate seu marido para ser motorista da casa. Robson obriga Fátima a ir à academia. Dhu chega na casa de Fátima com docinhos escondidos. As duas desabafam pela infelicidade nos casamentos. Mércia conta para Luma que Viola e Mavi estão juntos.