Mania de Você: Quem matou Molina? Resposta é revelada

A novela Mania de Você conta com o grande mistério sobre a morte de Molina (Rodrigo Lombardi). Ele morreu na primeira fase da novela em uma cena que reuniu os cinco personagens principais: Mércia (Adriana Esteves), Mavi (Chay Suede), Viola (Gabz), Luma (Agatha Moreira) e Rudá (Nicolas Prattes). Agora, o principal cotado para o crime foi revelado por uma coluna do Jornal O Globo.

Em uma nota publicada neste sábado, 28, a coluna Play, do O Globo, revelou que, se nada mudar ao longo da novela, o responsável pela morte de Molina foi Mavi. A publicação informou que Mavi atirou em Molina de forma premeditada e tomou o cuidado para a culpa não cair sobre ele.

O responsável pela morte de Molina deve ser revelado nos próximos capítulos da novela. Por enquanto, a Globo não se pronunciou sobre os rumores.

Molina morreu ao receber um tiro durante uma briga com Rudá e após sequestrar Viola. Ele levou Viola para sua sala secreta e Rudá foi atrás da amada para salvá-la. Lá, ele entrou em briga física com o empresário. Neste meio tempo, Mércia, Mavi e Luma também entraram na sala. A luz apagou e, quando reacendeu, Molina já estava morto no chão.

Mania de Você: Luma recebe ajuda para recuperar a fortuna

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, Luma (Agatha Moreira) iniciará a sua vingança contra Mavi (Chay Suede). Ele roubou a fortuna da namorada e a deixou pobre. Agora, ela terá uma aliada para recuperar o seu dinheiro.

Nas cenas, de acordo com o site NaTelinha, Mércia (Adriana Esteves) decide que é a hora de parar de apoiar Mavi ao ver que ele segue com a obsessão por Viola (Gabz). Enquanto isso, Luma vai até o resort de luxo para pedir um emprego para Viola e consegue uma vaga. Lá, ela reencontra Mércia.

Em uma conversa, Mércia diz para Luma que quer ajudá-la a recuperar sua fortuna. Ela promete que vai entregar provas da armação de Mavi, que vendeu a ilha e a mansão de Luma por meio de procuração.

Além disso, Luma consegue chantagear Mavi. Ela descobre que ele está mentindo para Viola. Ele disse para a amada que está pobre e morando na vila de pescadores. Porém, ele está milionário e é o dono do resort. Com isso, Luma ameaça contar para Viola toda a verdade sobre ele e diz que só ficará quieta se ele devolver a sua fortuna.